Autore:

Giulia Fermani

GAERNE A EICMA 2019 Manca ormai poco più di una settimana all’appuntamento milanese di Eicma 2019, in programma dal 7 al 10 novembre 2019 dalle 9.30 fino alle 18.30 -tranne il venerdì, che prevede un'apertura serale e un orario prolungato fino alle 22. Per presentare i nuovi prodotti a catalogo c'è Gaerne, che propone le scarpe, rispettivamente sportiva e tecnica, G.Razor e G.Rocket.

G.ROCKET Scelta tecnica perfetta in sella e non, Gaerne G.Rocket, ha la tomaia in microfibra con prese d’aria e foratura nella parte laterale. Per garantire la massima protezione intervengono il rinforzo nell’area dei malleoli, e le protezioni para marce e nel tallone. A scelta, si può dotare la scarpa G.Rocket di membrana Gore-Tex Extended, per una maggiore traspirabilità e impermeabilità. Prezzo: 139,90 euro e 169,90 per la versione con membrana Gore-tex

G.RAZOR Più sportiva, invece, è la scarpa Gaerne G.Razor, realizzata in pelle scamosciata e inserti in tessuto tecnico. Anche qui, per la sicurezza, intervengono dei rinforzi posizionati nell’area dei malleoli e nel tallone mentre la membrana interna Gore-Tex Extended garantisce impermeabilità e traspirabilità. Prezzo: 159,90 euro