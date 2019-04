Autore:

Giulia Fermani

NUOVI STIVALI ENTRY LEVEL Gaerne presenta i nuovi stivali GX1: la proposta entry level per motocross e fuoristrada con interno in pelle scamosciata è a catalogo al prezzo di 229,90 euro. Gli stivali Gaerne GX1 hanno la suola in gomma con un’esclusiva mescola ad alta aderenza e si avvalgono di un sistema di chiusura con 4 leve in lega leggera.