Autore:

Danilo Chissalè

NUOVI SENTIERI Come annunciato qualche settimana fa, Moto Morini fa debuttare a EICMA 2019 una nuova gamma di moto di media cilindrata, declinata in due versioni: la scrambler Seiemmezzo e la crossover X-Cape. Proprio la X-Cape potrebbe essere la carta giusta per attirare nuovi appassionati nei concessionari del marchio italiano, grazie a componentistica di livello, un look personale e prezzo concorrenziale.

LOOK GIUSTO Morini ha sempre prodotto moto belle da vedere, la nuova X-Cape 650 non fa eccezione. Il design futuristico, che interrompe il family feeling con le altre moto in gamba, ha le caratteristiche adatte per piacere a giovani e meno giovani. Il cupolino, caratterizzato da luci a LED, integra un parabrezza regolabile anche in movimento, i fianchetti, invece, ricordano quelli delle bicilindriche che correvano la Parigi-Dakar. Altro punto caratteristico è il terminale di scarico dalle dimensioni compatte ma con linee tutte sue. Cattura senza dubbio l’occhio la strumentazione TFT da ben 7 pollici, la più grande attualmente equipaggiata su una moto di questo segmento.

AVVENTURIERA VERA Al pari del look, anche la dotazione ciclistica è in linea con quella di una vera Adventure. La ruota anteriore da 19 pollici è il giusto compromesso per affrontare in scioltezza tanto la buona, quanto la cattiva strada, rigorosamente con struttura a raggi, cerchio da 17 al posteriore. Una volta in commercio la X-Cape potrà essere dotata di barre paramotore, borse laterali e manopole riscaldate, tutti accessori tipici per le moto di questo segmento.

QUI CICLISTICA Di tutto rispetto è anche la dotazione ciclistica della nuova X-Cape. Al telaio a traliccio in acciaio son collegate delle sospensioni adatte all’utilizzo bivalente. La forcella, a steli rovesciati con diametro di 50 mm completamente regolabile, offre ben 160 mm di escursione; al posteriore invece trova posto un mono ammortizzatore regolabile nel precarico molla e nell’estensione con 135 mm di escursione. Per quanto riguarda l’impianto frenante troviamo pinze J.Juan che mordono dischi da 300 mm all’anteriore, disco da 255 mm al posteriore.

QUANDO E QUANTO Per vedere nei concessionari la Moto Morini X-Cape bisognerà attendere la seconda metà del 2020. I dati tecnici non sono ancora stati svelati, così come il prezzo. Fonti a noi vicini ci hanno confidato un listino davvero interessante per la nuova adventure di Morini… vi terremo aggiornati.