Autore:

Luca Cereda

SPIFFERI Ufficialmente non ha ancora un nome ma i ben informati – nella fattispecie i tedeschi di AutoMotorUndSport – non hanno dubbi: il nuovo SUV a 7 posti di Seat, fratello maggiore di Arona e Ateca, si chiamerà Seat Tarraco.

IN RITARDO La notizia sarebbe trapelata da fonti vicine ai vertici di Martorell, che avevano organizzato un concorso aperto al pubblico per decidere il nome del loro futuro SUV e che avrebbero dovuto celebrare il battesimo già lo scorso ottobre. Sulla margherita, da sfogliare, erano rimasti soltanto quattro petali: Alboran, Aranda, Avila e, appunto, Tarraco.

NON E' IL SOLO Facile pensare che l'annuncio verrà dato al salone di Ginevra 2018, dove non è escluso che si presenti anche l'auto, fatta e finita. Seat ha confermato da tempo il lancio del suo nuovo SUV per il 2018: un D SUV, per la precisione, offerto in configurazione a 5 o 7 posti. Omologo della Skoda Kodiaq e della Volkswagen Tiguan Allspace, per fare paragoni restando sempre all'interno del Gruppo VW.

MISURE, MOTORI E CAMBI Costruita sull'ennesima variante del pianale modulare MQB, la Seat Tarraco avrà dimensioni da SUV medio: sarà lunga circa 4,7 metri, per capirci. Detto del doppio schema di sedute, ecco cosa potremmo trovare sotto il cofano; lato benzina Seat offrirà certamente il nuovo 1.5 TSI con almeno 150 cv, mentre l'entry-level a gasolio potrebbe essere un 1.6 TDI. Restando sui diesel, certo il 2.0 TDI, declinato nelle varianti da 150 e 190 cv. Cambio manuale o DSG, a seconda delle versioni. Alcune delle quali potranno certamente contare sulla trazione integrale.

ANCHE UN SUV SPORTIVO Finita qui? Nossignore, ma occorre spingere lo sguardo un po' più in là. Seat ha infatti previsto il lancio di un suv sportivo nel 2020, il primo nato sotto il brand Cupra. Ci vorrà pazienza per vederlo, ma per farsi un'idea di come sarà basta dare uno sguardo alla concept Seat 20V20 presentata al salone di Ginevra 2015.