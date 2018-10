Autore:

Lorenzo Centenari

CLASH OF THE TITANS Il monopolio, presto lascerà il posto al libero mercato. Scricchiola l'impero Tesla Model X, a lungo l'unica proposta su scala mondiale nella nicchia dei Suv a propulsione elettrica. A Model X, un concentrato di tecnologia degno di uno shuttle, il Salone di Parigi 2018 tiene a battesimo le prime due concrete alternative. Entrambe di lingua tedesca, entrambe determinate a rimescolare i rapporti di forza. Benvenute Audi e-tron e Mercedes EQC, sport utility che per sfidare Tesla si sono preparate in silenzio per anni. E in assoluto silenzio popoleranno presto anche le nostre strade. Prestazioni, autonomia, tempi di ricarica, sicurezza attiva, equipaggiamento di bordo, infine design. In attesa di metterle a confronto su asfalto, abbiamo organizzato un suggestivo match a distanza. Guardate la video comparativa, e maturate la vostra opinione.