Autore:

Lorenzo Centenari

N COME PERFORMANCE New mobility, d'accordo. Ma il presente dell'auto è ancora soprattutto passione e piacere di guida, e così Hyundai intende il Salone di Parigi come vetrina principalmente di un prodotto emozionale. Nuova i30 N Fastback adotta un 2 litri turbo benzina da 250 cv, vale a dire la medesima unità che già equipaggia Hyundai i30 N, l'alternativa a due volumi.

TUTA DA PILOTA Già, Hyundai i30 Fastback altro non è che l'edizione in formato coupé 5 porte della popolare berlina i30. La lettera N individua ora le versioni ad alte prestazioni: anche dall'atletica proposta coreana, lecito perciò aspettarsi uno 0-100 km/h in 6,4 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Alettone, prese d'aria e assetto ad hoc aiuteranno il propulsore di i30 N Fastback a esprimere tutto il suo potenziale.

BRAND NEW HYUNDAI Al Mondial de l'Automobile, Hyundai è in ogni caso anche altro. La stessa gamma i30 riceve qualche aggiornamento estetico e tecnologico: perfezionato il 1.6 turbodiesel, riprogrammato il sistema di infotainment, ritoccati in punta di matita anche gli esterni. Benché già sul mercato, Parigi è infine l'occasione per vedere dal vivo il restyling 2019 di del Suv Tucson, design più moderno e la soluzione del diesel mild-hybrid.