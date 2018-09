Autore:

Matteo Gallucci

TRUCCO E PARRUCCO Dopo 3 anni dal lancio è giunto il momento del restyling di mezza età per la Hyunda Tucson. Stiamo parlando del SUV best seller di vendita per il Brand Sud Coreano era quindi lecito aspettarsi pochi, ma mirati, cambiamenti seguendo la logica del: "squadra che vince non si cambia". I designer hanno apportato cambiamenti estetici in punta di matita rispettando l'opera prima del designer italiano Nicola Danza, exterior design del Centro Sitel Europe di Hyundai e padre putativo della Hyundai Tucson fin dal suo nuovo lancio nel 2015 dopo la parentesi Hyundai ix35.

COME CAMBIA A livello estetico la Hyundai Tucson 2019 viene aggiornata con la caratteristica griglia "cascading grille" nuovo family feeling per tutte le Hyundai di ultima generazione. Gruppi ottici disponibili anche con fari a LED e paraurti anteriore rialzato con piastra paracolpi ridisegnata. Novità stilistiche anche al posteriore, più verticale rispetto al passato, dove troviamo un nuovo disegno per i fanali, un nuovo paraurti con il fascione nero più pronunciato e un terminale di scarico sempre sdoppiato ma dalla forma trapezoidale. Il vero tallone d'Achille della precedente generazione era la qualità degli interni con l'abuso di plastica dura come materiale di principale utilizzo. Ora la plancia è tutta nuova, rifinita con materiali più nobili come plastica morbida, ed il touch screen (da 5, 7 o 8 pollici con Navigatore) è posizionato in posizione rialzata quasi a galleggiare sospeso nel mezzo dell'abitacolo con tasti fisici di facile accesso a cornice del grande schermo. Sotto allo schermo (che integra i protocolli Apple CarPlay e Androi Auto) troviamo le nuove e più grandi bocchette dell'aria e appena sotto di esse utili prese USB e 12V con l'alloggiamento per la ricarica wireless del nostro smartphone. Il passo è di quasi 2,7 metri che garantisce un'ottima abitabilità per 5 occupanti e i rispettivi bagagli: infatti trovano ampio spazio nel bagagliaio da 513 litri estendibili a 1.503 abbattendo il divano posteriore. Non solo uno stile rinnovato ma anche un importante upgrade tecnologico con il sistema Hyundai Surround View Monitor, che utilizza telecamere a 360 gradi per agevolare le manovre in spazi ristretti, la frenata automatica di emergenza, e il mantenimento di corsia oltre al monitoraggio dell'attenzione del guidatore.

NUOVI MOTORI Cinque i motori previsti per il nuovo SUV Hyundai, tre Diesel e due a benzina. Una nuova unità a gasolio di 1,6 litri, declinato nelle versioni da 115 e 133 CV, rimpiazza l'attuale propulsore da 1,7 litri. Il millesei più potente sarà disponibile anche in abbinamento con il cambio a doppia frizione e 7 marce, in alternativa alla tramsissione manuale a 6 marce.

TRAZIONE ANTERIORE E 4X4 Al vertice della gamma diesel c'è il 2.0 CRDi da 185 CV elettrificato a 48V, abbinato, a richiesa, alla trazione integrale e offerto in combinazione con la trasmissione manuale a 6 rapporti o con quella automatica a 8 marce. Le varianti benzina prevedono un 1.6 GDI da 113 CV, per le sole Tucson a trazione anteriore con trasmissione manuale, e un T-GDI da 174 CV: disponibile anche sulle 4x4 e, in opzione, con il cambio a doppia frizione a 7 velocità.