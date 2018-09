Autore:

Lorenzo Centenari

SOTTO PRESSIONE Gioca in casa, e di fronte al proprio pubblico ci tiene a figurare bene. Al Salone di Parigi 2018, Citroen veste alla moda (C3 JCC+) e si pulisce la coscienza (ecologica) caricando il Suv C5 Aircross della più raffinata tecnologia di propulsione ibrida.

ECO UTILITY VEHICLE In anteprima mondiale, Citroen C5 Aircross Hybrid associa al 1.6 PureTech turbo benzina da 180 cv un motore elettrico da 80 kW alimentato da batterie agli ioni di litio da 13,2 kWh. Cambio automatico a 8 rapporti, trazione anteriore. La potenza di sistema raggiunge quota 225 cv, l'autonomia in modalità esclusivamente elettrica tocca invece i 50 km. Un sistema di frenata ad assistenza elettrica (i-booster) consente infine un recupero di energia fino al 10% dell'autonomia totale. Arriverà non prima del 2020.

FASHION CAR Citroen prosegue inoltre la collaborazione creativa con Jean-Charles de Castelbajac e al Mondial de l'Automobile 2018 presenta in esclusiva l’edizione limitata C3 JCC+. Dalla tiratura circoscritta a 99 esemplari, C3 JCC+ si distingue per un'elegante carrozzeria nera sottolineata con discrezione dai colori preferiti dallo stilista francese: il rosso, il blu e il giallo.