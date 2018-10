Autore:

Luca Cereda

INTERVISTA LEXUS PARIGI 2018 Facelift 2019 per la Nuova Lexus RC, con gruppi ottici anteriori e posteriori rivisitati e nuova Lexus LC Yellow Edition. Questa versione speciale della rivale giapponese di BMW Serie 5, disponibile in numero limitato di esemplari, è ordinabile nella versione Self-Charging Hybrid 3.5L da 359 CV. Ci racconta nel dettaglio la UX le novità Lexus al Salone di Parigi 2018 ​Fabio Capano, direttore Lexus Italia, in questa intervista in diretta da Parigi.