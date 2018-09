Autore:

Giulia Fermani

PEUGEOT A PARIGI 2018 Allo stand Peugeot al Salone di Parigi 2018, al fianco della e-Legend Concept e della 508 SW la Casa del Leone porterà anche novità a due ruote. Oltre a una versione dal design neo-retrò di una bicicletta della gamma Peugeot Legend al Mondial de l’Automobil assisteremo al lancio in anteprima esclusiva di tre nuove biciclette con batteria integrata: le bici da trekking ET01 FS e eT01 PowerTube e la bici da strada PowerTube eR02. Occhi puntati sullo stand del Leone, insomma.

LE BICICLETTE IN GAMMA In vendita ( al prezzo di 1.399 euro) come le altre a partire dall'inizio del 2019, tra le novità per Parigi 2018 c'è Peugeot eLC01 (e = elettrico, L = LEGGENDA, C = Città) che unisce stile neo retro e assistenza elettrica, grazie alla quale promette fino a 70 km di autonomia. Dalla sua anche trasmissione a otto velocità, ruote da 24 pollici e gamma colori che include bianco, blu, arancione, verde e melanzana. La vetrina tecnologica di Peugeot a Parigi include anche le future bici PowerTube, nello specifico i nuovi modelli Trekking e Road T01 FS (Full Suspension, con sospensione posteriore) eT01 ed eR02, tutte con batteria a telaio Bosch.