Autore:

Giulia Fermani

BICICLETTE LEGEND L'offerta dedicata ai clienti del Leone si amplia: oltre a auto e moto, infatti, Peugeot torna a puntare sulle biciclette -nei suoi 130 anni di storia ha sfonato diversi modelli- con la collezione Legend. Pensata gli spostamenti urbani di tutti giorni, Peugeot Legend si declina in vari stili: Fixie urban, Road e City, oltre alla collezione Junior, dedicata ai più piccoli.

LA GAMMA Dotata di un pignone fisso e telaio in acciaio con ruota libera a 18 denti, Fixie urban si ispira alle biciclette Peugeot del 1885. Colore: arancione. Più dinamica e scattante, la Road è perfetta per le grandi città, dove si va sempre di corsa, grazie al suo telaio in acciaio e al manubrio piatto. Equipaggiata con trasmissione Shimano a 16 marce è disponibile in bianco. Dedicata ai bambini dai 2 ai 6 anni, la piccola Peugeot Junior è disponibile in 3 misure (12 / 14 e 16 pollici), ognuna delle quali è dotata di una ruota libera e di rotelle. Anche per questo modello il telaio è in alluminio e monta freni V-Brake. La Collezione City si divide a sua volta in tre modelli, D7, N7 e D7+. La prima, riconoscibile dalla pedaliera con il triplice leone e dalla scelta di colori vintage ha il nome inciso sulla sella ed è disponibile in bianco, arancione o verde. Peugeot City N7 al telaio in acciaio, comune a tutti i modelli, associa una forcella con raccordi. Erede diretta delle storiche bici Peugeot sfrutta però la moderna tecnologia con il mozzo posteriore a 7 marce Shimano Nexus, trasmissione che permette l’inserimento delle marce da fermo. Disponibile in color Oro. D7+, infine, riprende il classico disegno a scacchi bianco e nero. Equipaggiata con deragliatore Shimano a 21 marce, è disponibile in blu o arancione.