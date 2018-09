Autore:

Giulia Fermani

STAND PEUGEOT PARIGI 2018 Ha finalmente un nome la chiacchierata retro concept che Peugeot ha in serbo per Parigi 2018. Ispirata alla Peugeot 504 Coupé, senza trascurare le esigenze di contenimento delle emissioni grazie al powertrain 100% elettrico, la e-Legend Concept vuole solleticare in ogni modo il piacere di guida. Sotto al cofano del prototipo francese trova posto un motore elettrico da 340 kW (462 CV) che promette un'autonomia di 600 km. Al suo fianco al Salone di Parigi 2018 ci sarà anche la nuova Peugeot 508 SW. La nuova 508 station wagon è lunga 4,78 metri e bassa quasi quanto la berlina, appena 1,42 m. Nel secondo semestre 2019 la gamma motori si arricchirà di una versione benzina Ibrida Plug-In con autonomia di 50 km nella marcia a batterie. Appuntameno per concoscerle da vicino dal 4 al 14 ottobre al prossimo Salone dell'Auto di Parigi.