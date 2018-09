Autore:

Giulia Fermani

UNA CONCEPT DEL LEONE PER PARIGI Le indiscrezioni sulla concept che Peugeot presenterà a Parigi 2018 iniziano a serpeggiare sul web, alimentati dalla prima immagine teaser del frontale comparsa su twitter. Non si sa come si chiamerà, né che motore celerà sotto il suo cofano caratterizzato da una zona centrale rialzata. L'ipotesi più accreditata? Una sportiva che renda omaggio alla storia del marchio del Leone.

TORNERA' IL MITO DELLA 504? Tutti si aspettano l'alimentazione elettrica dalla concept che Peugeot porterà al Salone di Parigi 2018 e che si allontani da quelli che ormai sono diventati punti fermi dell'automotive: guida autonoma e segmento Suv. I più ritengono che a Parigi Peugeot sceglierà di riportare ai fasti di un tempo la 504, che debuttò al medesimo Salone nel 1968. Che dire, ormai il countdown per il Salone è iniziato, non ci resta che attendere i primi di ottobre.