Autore:

Emanuele Colombo

DUAL-HYBRID Non ci eravamo già incontrati? Dopo il debutto del concept di design Infiniti Project Black S al salone di Ginevra 2017, ecco che al salone di Parigi 2018 la casa giapponese parte del gruppo Renault presenta il prototipo di sviluppo: aggiornato nelle forme e con tutte – o quasi – le tecnologie al loro posto. Per prima quella del motore ibrido con tecnologia dual-hybrid Renault Sport Formula One, messo a punto con ampio travaso di conoscenze dal mondo della Formula 1.

RECUPERA ANCHE IL CALORE In particolare la tecnologia dual-hybrid introduce, in un modello stradale, la capacità di recuperare non solo l'energia cinetica in frenata ma anche l'energia termica: proprio come le power unit delle monoposto di F1. Il motore VR30 V6 con 2 turbocompressori è derivato da quello da 400 CV della Q60, ma utilizza ora due sistemi di raccolta dell'energia termica (MGU-H) che sviluppano elettricità in accelerazione. Inoltre un sistema MGU-K provvede a generare elettricità in frenata, come sulle ibride tradizionali.

LO SVILUPPO CONTINUA Basata sulla struttura della coupé Infiniti Q60, la Infiniti Project Black S in versione 2019 è stata poi aggiornata con la riduzione del peso, interni ispirati alle competizioni sportive e una revisione del progetto aerodinamico della carrozzeria. Massima espressione della tecnologia Infiniti e finalizzata ad anticipare soluzioni per una futura halo car ad alte prestazioni, Project Black S combina le prestazioni supersportive con la gestione intelligente dell'energia. Il suo sviluppo dovrebbe proseguire nel corso del 2019, quindi non è escluso che si riproporrà, in veste ulteriormente aggiornata, anche nei saloni del prossimo anno.