Autore:

Lorenzo Centenari

HONDA VERDE Per raggiungere Paris-Porte de Versailles, Honda viaggia in Suv. Non sarà il massimo, lo sport utility, per destreggiarsi nel caos del traffico della capitale, specie in coincidenza col Mondial de l'Automobile 2018. Se tuttavia si pensa che nuovo HR-V misura sì e no 4 metri e 30, e che suo fratello maggiore CR-V adotta ora anche la soluzione ibrida, allora anche il Suv si presta a circolare tra un arrondissement e l'altro.

ECO SUV Al Salone di Parigi 2018, Honda svela dunque l'edizione definitiva di CR-V Hybrid, 184 cv sprigionati in partnership tra il 2.0 iVTEC a benzina e l'apposito modulo elettrico e consumi (omologati appena in tempo per l'esposizione) di soli 5,3 l/100 km (e 120 g/km di CO2) per CR-V a trazione anteriore, e di 5,5 l/100 km (126 g/km di CO2) per l'alternativa integrale. L’esclusiva tecnologia i-MMD permette inoltre il passaggio tra 3 modalità di guida – EV Drive, Hybrid Drive ed Engine Drive – in modo completamente automatico. E accanto a nuovo CR-V Hybrid, a Parigi anche la configurazione a 7 posti.

HR-V, IL DIESEL C'È Dal canto suo, Honda HR-V 2019 gode di un design migliorato, interni più moderni e numerose tecnologie avanzate. Al lancio, solo con 1.5 i-VTEC a benzina, ma la prossima primavera arrivano sia il 1.5 Turbo VTEC, sia il diesel 1.6 i-DTEC. Allo stand Honda, infine, anche un esemplare unico di Civic Type R personalizzato dalla scuola di design giapponese Human Academy Europe, con sede in Francia. Una "Art Car" tutta da ammirare.