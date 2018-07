Autore:

Simone Dellisanti

AUTO DA RECORD La prima Honda CR-V arrivò sul mercato nel lontano 1995, per conoscere poi il primo vero restyling solo nel 2015. Nel 2017 il SUV della casa giapponese ha ulteriormente fatto un passo avanti aggiornando linee, dotazioni e motori. Aggiornamenti che permisero alla Honda CR-V di essere il sesto modello di auto più venduto al mondo (con 748.048 unità, il primo è la Toyota Corolla con 1.224.990 unità). Ma non si può certo vivere nel passato. Ora siamo nel 2018 e Honda, con il Model Year 2018 della CR-V, entra in campo per sfidare a viso aperto e attaccare le vendite della rivale Toyota RAV4.

CHE MUSCOLI! La nuova Honda CR-V ha uno stile rivisto in chiave moderna. Le linee sono squadrate e danno al SUV un piglio più muscoloso e sportivo. I passaruota hanno, ora, una dimensione maggiore così come il frontale più massiccio dove trova spazio un paraurti più generoso e un cofano motore dal disegno più dinamico, dalle linee ben definite. Sul frontale dominano le lame cromate che uniscono i fari Full LED che riprendono la forma di quelli della Nuova Honda Civic. Dietro c'è una coda massiccia e fanno bella mostra di sé i grandi gruppi ottici a forma di "L", anche qui, uniti da una lama cromata che attraversa tutta la coda della CR-V.

PIU' CICCIOTTA La quinta generazione della Honda CV-R si basa sul pianale modulare Compact Global Platform, piattaforma ereditata dalla Honda Civic. Con questa base di partenza è facile capire come gli ingegneri Honda abbiano puntato a migliorare il piacere di guida soprattutto su strada, con la Honda CR-V 2018 che ha guadagnato anche una più elevata altezza minima da terra: 40 mm in più, a tutto vantaggio della versatilità. La larghezza del corpo vettura è aumentata di 35 mm mentre la lunghezza della CR-V passa dai 4,53 m agli odierni 4,59 m. Sei centimetri in più che hanno permesso agli ingegneri Honda di aumentare il passo, ossia la distanza fra le ruote anteriori e quelle posteriori. Si passa da 262 cm a 270 cm.

PIU' SPAZIO PER TUTTI Più grande fuori, vien da sé (ma mica sempre) più grande anche dentro. L'abitacolo della Honda CR-V 2018 offre ai passeggeri 50 mm in più di spazio in lunghezza (grazie all’utilizzo di un serbatoio carburante un po' più piccolo e collocato prima delle ruote posteriori) per le gambe dei passeggeri che si sono accomodati sul divanetto posteriore, 16 mm in più laterali, all’altezza dei fianchi, e 5 mm in più sopra la testa. Inoltre, le porte posteriori hanno un angolo di apertura maggiorato per permettere ai passeggeri di salire e scendere con più facilità,

5 O 7 POSTI In configurazione a sette posti (configurazione disponibile per le varianti a benzina), il layout abitacolo della Honda CR-V 2018 offre tre file di sedili tutti provvisti di schienali reclinabili. La seconda fila è scorrevole fino a 150 mm nei due sensi mentre nella terza fila gli schienali sono ribaltabili in avanti. Ma c'è spazio a sufficienza nel bagagliaio? In configurazione cinque posti lo spazio di carico raggiunge i 1.830 mm di lunghezza massima, che arriva a 1.800 mm in configurazione sette posti. 250 mm in più rispetto al precedente modello CR-V.

I MOTORI La nuova Honda CR-V, in configurazione Model Year 2018, sarà lanciata in Europa, il prossimo autunno, con il motore benzina VTEC turbo 1.5 con trazione anteriore e cambio manuale a sei rapporti o con il cambio automatico CVT. Non ci sarà, invece il motore diesel a 4 cilindri Honda sostituito da un motore ibrido, caratterizzato da un 2.0 benzina i-VTEC abbinato a due motori elettrici. Per la nuova Honda CR-V sarà disponibile anche la trazione integrale Real Time AWD 4x4.