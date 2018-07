Autore:

Giulia Fermani

HONDA HR-V 2019 Suvettina compatta, un po’ coupé e un po’ Suv, con interni spaziosi e flessibili come quelli di una monovolume, la Honda HR-V si mostra negli Stati Uniti in vesti rinnovate. Il restyling della crossover compatta, che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi anche in Europa, porta in dote aggiornamenti interni ed esterni. Vediamo quali.

COME CAMBIA Paragonata alla versione del 2014, dal punto di vista stilistico la Honda HR-V 2019 ottiene paraurti, griglia frontale e gruppi ottici rivisitati, con fari anteriori e fendinebbia disponibili nella versione Led in alcuni allestimenti. A disposizione anche le nuove tinte esterne Orange Burst Metallic, Midnight Amethyst Metallic e Platinum White Pearl e nuovi rivestimenti interni. Lato tecnologia, oltre al pacchetto di Adas Honda Sensing di serie, il restyling della Honda HR-V fa guadagnare al display da 7 pollici dell’infotainment una nuova grafica e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Disponibile a due o quattro ruote motrici, Honda HR-V 2019 sostituisce il cambio manuale con l’ automatico a variazione continua CVT.