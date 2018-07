Autore:

Lorenzo Centenari

MINI-FACELIFT Persino il termine "restyling" appare eccessivo. Dopotutto, la decima generazione di Honda Civic non è sul mercato europeo che da un annetto o poco più. Il facelift (meglio?) sarebbe in ogni caso imminente, almeno a giudicare dalle foto spia di un esemplare sorpreso a passeggiare nei dintorni del Nürburgring. Non una Civic qualsiasi: quella immortalata di soppiato è una Civic Type R: si osservino appendici aerodinamiche, cerchi ruota, pinze freni e soprattutto scarichi.

IN PUNTA DI FIORETTO Per individuare le differenze con la Civic Type R oggi in commercio, servirebbe un occhio bionico. Non c'è traccia di modifiche di sostanza, né agli estremi della vettura (avantreno e retrotreno sono protetti da camouflage di ordinanza), né ancor meno sulla fiancata. Vista la natura di berlina per veri intenditori, non è tuttavia escluso che gli aggiornamenti esistano, ma siano talmente sottili da passare inosservati.

TYPE R 4X4? Non è ancora noto, infine, se il (prematuro?) restyling interesserà soltanto Civic Type R, oppure (più probabile) se venga esteso all'intera line-up Civic. Sta di fatto che attorno alla versione più estrema della gamma, e per stessa ammissione dei tecnici giapponesi, ruotano progetti interessanti. Una Type R a trazione integrale, ad esempio. Ma anche semplici incrementi di potenza. Si accettano scommesse: si nasconde, sotto la Type R delle foto, qualcosa di piccante?