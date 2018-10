Autore:

Luca Cereda

LA NUOVA RAV 4 Dopo il debutto a New York è la volta di Parigi per il nuovo Toyota Rav4 2019: la quinta generazione del SUV giapponese (sempre più portabandiera dell'ibrido) si presenta con un design più caratterizzato in chiave SUV, come si vede dalle foto che pubblichiamo. E gli interni mostrano un livello di finitura sempre più curato, per tentare la scalata tra i brand premium. Guardare -il video- per credere.

UN MOTORE PER L'ITALIA Al di là di quanto anticipato nell'anteprima, la nuova Toyota Rav4 2019 avrebbe una scocca più rigida della precedente del 57 per cento, con una nuova sospensione posteriore multi-link. Se per l'estero sono previste due motorizzazioni, per l'Italia c'è da scommettere che verrà resa disponibile solo la versione ibrida, con la nota tecnologia Hybrid Sinergy Drive basata sul motore a benzina a 4 cilindri da 2,5 litri di cilindrata.

TRE NUOVI ALLESTIMENTI Di serie è prevista la trazione anteriore, ma sarà disponibile la versione AWD-I a trazione integrale. Si amplia la gamma di allestimenti con la versione XSE Hybrid, che dovrebbe offrire un comportamento più sportiveggiante con un assetto dedicato. Si distingue per fari a led e finiture esterne in Piano Black. La Rav 4 Adventure è invece caratterizzata da un look più selvaggio, con barre sul tetto molto pronunciato, grandi parafanghi maggiorati, griglia più aggressiva, fendinebbia e ruote dal design dedicato. Rav4 Limited è l'allestimento più chic, con cerchi in lega da 19 pollici, finiture cromate, sedile di guida regolabile in 8 posizioni con lombare a 2 vie, sedili anteriori ventilati opzionali e tetto panoramico.

DOTAZIONI, PREZZI E QUANDO ARRIVA Per tutte le versioni il sistema multimediale è l'Entune 3.0 di Toyota con schermo touch da 7 pollici, dotato di hotspot wi-fi e compatibile con Apple CarPlay: quello da 8 pollici è offerto in opzione, al pari diun nuovo sistema audio JBL a 11 altoparlanti. Di serie sono previsti otto airbag, sistema di allarme anti collisione con rilevamento pedoni, avviso di superamento corsia con feedback attivo sul volante e un nuovo assistente per il tracciamento corsia. Il prezzo non è stato annunciato, ma l'inizio delle vendite in Europa è fissato per il primo trimestre del 2019.