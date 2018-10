Autore:

Marco Congiu

A VOLTE RITORNANO Dopo un'assenza di 14 anni, la Toyota Camry è pronta a tornare in Europa, dove sarà in vendita a partire dal 2019. I paesi in cui sarà venduta non sono ancora stati ufficializzati uno per uno, ma sappiamo che arriverà in Europa Occidentale, quindi è lecito attendersi un possibile arrivo in Italia. Ovviamente non conosciamo ancora i prezzi di listino, ma sappiamo che negli USA la Camry ha un prezzo di partenza di 27.950 dollari. Eccola all'appuntamento di Parigi 2018. Guarda le foto live.

IBRIDA, OVVIO! La Toyota Camry 2019 verrà proposta con motorizzazioni ovviamente ibride. Il powertrain sarà composto da un'unità termica da 2.5 litri 4 cilindri in linea capace di 203 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima, alla quale si accoppia un motore elettrico da 118 CV e 202 Nm di coppia. La piattaforma su cui è realizzata la nuova Toyota Camry è la TNGA, vanto dell'azienda che troviamo anche su C-HR, Prius, Auris e RAV4.

AUTOMATICA E CVT La trasmissione della Toyota Camry negli Stati Uniti si configura con un cambio automatico ad 8 rapporti o al già noto e-CVT a variazione continua di rapporti. Nel Nord America la Camry 2018 utilizza batterie agli ioni di litio a due voltaggi, 259V e 245V.