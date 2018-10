Autore:

Giulia Fermani

UNA SPECIAL A PARIGI Dopo aver debuttato in anteprima al tradizionale Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, la Serie Speciale Ferrari 488 Pista Spider, 50sima auto a cielo aperto prodotta dalla Casa del Cavallino Rampante arriva al Salone di Parigi 2018. Equipaggiata con un motore V8 biturbo da 3902 cc e 720 cv la Ferrari di Pebble Beach 2018 è la spider di Maranello più performante di sempre.

COM'E' Il motore è il V8 nominato miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018. Quanto alla derivazione dalla Ferrari 488 Pista, si vede, è senza filtri e la caratteristica livrea centrale a sezione crescente, che ricalcalca il passaggio del flusso d'aria fino a raggiungere l’estremità interna dello spoiler, ne sottolinea lo spirito racing. Per quanto riguarda l'abitacolo, la spider di Maranello è stata messa a dieta, con fibra di carbonio a profusione. Sempre all'interno si notano pedane in alluminio mandorlato al posto dei tappeti in moquette, e un laccetto apriporta che sostituisce la maniglia lato pilota. Se questo non bastasse e si volesse ridurre ulteriormente il peso della nuova Serie Speciale Ferrari 488 Pista Spider (diciamo del 20% circa) si possono sostituire i cerchi diamantati a stella da 20 pollici di serie con quelli monolitici in fibra di carbonio. Guarda il video live dal Salone di Parigi 2018.

Picture-Credit: Stefan Baldauf / Guido ten Brink