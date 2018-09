Autore:

Luca Cereda

IL LATO OSCURO Solo 200 esemplari per questa Maserati Ghibli Ribelle, truce come un eroe della notte e ricca nell'allestimento. Sarà disponibile per i mercati europei a partire dal mese prossimo, a un prezzo non ancora comunicato. E, probabilmente, di passaggio al salone di Parigi.

COM'E' La tuta di Batman – al secolo verniciatura “Nero Ribelle” micalizzato – copre tutta la carrozzeria, ma il nero si estende a elementi singoli come la mascherina, gli speciali cerchi da 19'' e ad alcune finiture speciali degli interni. Dalle razze fanno capolino pinze freno rosse, calcando l'accento sulla cattiveria. Gli interni vagamente mefistofelici abbinano pelle nera a pelle rosso acceso, tanto sui sedili quanto sulla plancia.

NUMERATA Che si tratti di una rarità, è certificato: una placchetta in alluminio cromato, con il logo del Tridente, abbinato al nuovo logo Ribelle, spunta dalla console centrale in legno dal trattamento piano black. Per questa Maserati Ghibli Ribelle è poi disponibile, in optional, il pacchetto Ribelle Plus, ossia i vetri oscurati e stratificati, fari full-LED Matrix adattivi, stereo Harman Kardon e tetto apribile.

SOTTO IL COFANO Il motore, lo scegliete voi tra i più sportivi della gamma Ghibili: V6 turbodiesel da 275 cv oppure V6 benzina biturbo, da 350 o 430 cv.