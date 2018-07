Autore:

Luca Cereda

GIRO DI BOA A quattro anni dal lancio (Salone di Parigi 2014) la Suzuki Vitara si concede il classico restyling di metà carriera. Non un semplice facelift, come già accaduto alla S-Cross: parallelamente a ritocchi allo stile e agli interni, infatti, sul SUV compatto giapponese arrivano i nuovi motori turbo benzina della famiglia Boosterjet a sostituire l'ormai datato 1.6 benzina. Il debutto è fissato a settembre 2018.

FRONTE E RETRO La Suzuki Vitara 2019 si riconosce dalla nuova griglia a listelli verticali che inaugura una sorta di family feeling con gli altri modelli a ruote alte della casa giapponese (S-Cross e Jimny). Il tutto condito da ritocchi ai paraurti e alla fanaleria. Grazie ai LED cambia – e non poco – anche il design delle luci di coda, migliorando il primo impatto con il lato-b della Vitara.

SI ACCENDE IL COCKPIT Nuovi colori per la carrozzeria e inedite linee di cerchi completano il quadro degli esterni. Dentro l'abitacolo, invece, al momento l'unica novità da segnalare è nella strumentazione. Che si concede una botta di vita ridisegnando contachilometri e contagiri, con il piccolo schermo finalmente a colori.

MOTORI Più di sostanza l'aggiornamento meccanico. Sotto il cofano della Vitara 2019 arrivano i Boosterjet, dei benzina turbocompressi, piccoli e brillanti. L' 1.0 litri da 111 cv andrà certamente sulle Vitara a trazione anteriore, ma potrebbe equipaggiare anche una delle versioni Allgrip. L' 1.4 litri eroga invece 140 cv e ha una coppia di 220 Nm disponibile – a detta della Casa – tra i 1.500 e i 4.000 giri. Dovrebbe, come sulla S-Cross, fare coppia fissa con la trazione integrale Allgrip.

PIU' ASSISTITA Nessuna parola sui motori diesel, per ora, anche se è probabile che la Vitara1.6 DDiS con motore fornito da Fiat rimanga in gamma. La nuova Suzuki Vitara avrà anche una gamma di assistenti alla guida ampliata. Saranno disponibili la frenata automatica d'emergenza con radar, il mantenitore di corsia attivo, il riconoscimento automatico dei segnali stradali, il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco e dell'incrocio con altri veicoli in retromarcia. Il prezzo è nacora tabù, verrà svelato a settembre. Attualmente il listino parte da 20.200 euro.