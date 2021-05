Piloti arrabbiati e piloti snobbati nella puntata dei Top & Flop sul GP Portogallo 2021. Tra aeroplanini di carta e simpatiche coreografie ai box, arriveremo a scoprire tutte le difficoltà di Kimi Raikkonen nel rapportarsi con la tecnologia. Diamo un ultimo sguardo a dove sono i limiti della pista e partiamo, alla scoperta del meglio ma soprattutto del peggio del weekend di Portimao.

Apriamo la puntata con l'ennesima oscenità stilistica della Williams. Il poco edificante look messo in mostra da Nicholas Latifi a Imola è stato replicato questa volta da George Russell, che si è presentato alle interviste conciato nel modo che vedete nella foto sotto. Il britannico ha spiegato di essere stato spedito in giro così dal suo team, il quale sta testando un nuovo metodo per recuperare energia cinetica da sfruttare poi per dare più potenza in gara. Simpatico il nome del congegno, da indossare ai piedi, scelto dagli ingegneri. CIABATTERIA

TOP

Lewis Hamilton: un fine settimana potenzialmente pericoloso dopo che il compagno di squadra gli aveva soffiato la pole position #100 e che MV Megusta lo aveva sorpassato nelle prime fasi di gara si è trasformato invece in un trionfo condito da bei sorpassi, ritmo martellante e consuete lamentele sulle gomme prontamente smentite da giri veloci effettuati poco dopo. Insomma, tutto il campionario a cui il Luigino ci ha abituati in questi anni. Aver trovato finalmente un rivale con cui combattere ad armi pari ha riportato il treccinato più veloce del globo terraqueo all'eccitazione dei duelli con Rosberg, facendogli però completamente dimenticare il pover'uomo che condivide con lui il box. Aspetto evidente durante la conferenza stampa post gippì, con Hamilton e Verstappen che se la raccontavano beatamente, mentre su un lato restava in beata solitudine un uomo internamente distrutto dall'ennesima pole position trasformatasi in delusione (foto sotto). Urge appello nei confronti del sette volte campione del mondo. BOTTAS LIVES MATTER

PILLOLE DI TOP

Lando Norris: ancora un solido weekend per un FerLando sempre più d'alta classifica. Il simpatico inglese non si è scomposto nemmeno dopo il ''fottuta testa di ...'' con cui sabato lo ha etichettato l'amico (?) Verstappen, reagendo alla sua maniera. Il pilota della McLaren ha infatti recapitato dentro al motorhome della Red Bull un messaggio scritto, sottoforma di aeroplanino di carta. Nonostante le limitazioni legate al Covid, siamo riusciti a recuperarne in esclusiva il contenuto. TESTA DI GATTO

Charles Leclerc: weekend senza picchi clamorosi per Sciarl, che però da buon capitano porta a casa il miglior risultato possibile per la Ferrari a Portimao, limitando i danni soprattutto nel confronto diretto con la McLaren. Che il monegasco stia tenendo sull'attenti tutta la squadra lo si è ben capito durante questa intervista, quando ha schierato i suoi meccanici sullo sfondo per realizzare questa simpatica coreografia. CHARLESLEEDER

Alpine: weekend gagliardo per la scuderia francese, brillante fin dalle libere e poi competitiva in gara, con Ocon e Alonso autori di sorpassi tosti per garantirsi settima e ottava posizione finale, separati da un solo secondo sotto alla bandiera a scacchi. Il francese è riuscito nuovamente a battere lo Sciamano d'Oviedo, ma la pressione psicologica di quest'ultimo aumenta gara dopo gara. Lo spagnolo ha seguito come un'ombra il compagno nel paddock (vedi foto sotto) e in pista, ma al momento Ocon ostenta sicurezza, tanto che nel combattuto finale ha aperto la radio per comunicare al muretto un messaggio di raikkoniana memoria. LEAVE ME ALONSO, I KNOW WHAT I'M DOING

FLOP

Kimi Raikkonen: la vigilia del gippì è stata un continuo ricordare la sua partenza strepitosa dello scorso anno, con 10 posizioni recuperate in un giro, roba che per controbilanciare l'Ermetico di Espoo ha deciso di far durare la sua gara del 2021 all'incirca come una sua intervista media, ossia 2 minuti scarsi. La tamponata in rettilineo a Giovinazzi, provocata dal fatto che Iceman stesse pacioccando i comandi al volante, ha reso evidente il motivo per cui la moglie o non lo fa guidare o lo fa andare piano nelle pubblicità dell'Alfa Romeo. Il finlandese è un pilota vecchia maniera e non ha confidenza con tutta sta tecnologia, come dimostrato anche in questo presunto post pubblicitario per la Samsung nel quale non si capisce bene cosa stia facendo. DATEMI UN BRONDI

PILLOLE DI FLOP

Max Verstappen: tra Mv Megusta e i limiti della pista i rapporti ormai sono più tesi di quelli tra Fedez e la Lega. In Portogallo l'olandese si è fumato pole position e giro veloce per via di questo problema che nel suo caso sta assumendo proporzioni sempre più ingombranti. La situazione lo sta innervosendo non poco, come dimostrato dagli insulti sparati via radio sabato verso Norris e Vettel. Da sottolineare il coraggio di Paul di Resta nel comunicargli durante l'intervista a fine gippì che la direzione gara gli aveva appena cancellato il giro veloce. Per qualche istante si è temuta una reazione alla Germano Mosconi, ma Verstappen ha saputo trattenere i vocaboli, evitando di arricchire la collezione di improperi che ogni anno l'appuntamento di Portimao gli tira fuori (ricordate il ''mong**o'' dedicato a Stroll lo scorso anno?). GP PORCOGALLO

Carlos Sainz: autore di un ottimo quinto tempo in qualifica, Carlitos sprofonda in gara venendo sverniciato a più riprese da chiunque transiti dalle sue parti, chiudendo mestamente fuori dalla zona punti. Fattore determinante per l'esito del suo gippì la strategia, con la splendida idea di montare gomma media in anticipo per fare undercut su Norris: è stato lo stesso spagnolo a confermarne l'inettitudine, spiegando di essere rientrato nel traffico e di aver spinto troppo con gli pneumatici appena montati, creando presto del graining. Risultato zero punti, mentre l'amicone portava a casa un pesante quinto posto. Insomma, un ritorno al passato per il muretto Ferrari, che spesso rimandava in pista Vettel senza sapere bene come sarebbe evoluta la gara. SEBARLOS SAINETTEL

Nikita Mazepin: ora, posso anche capire i distacchi pesanti da tutto il resto dello schieramento, compreso il compagno di squadra, ma magari evitare di farsi sfanculare ogni weekend dai colleghi potrebbe rappresentare un primo passo in avanti. A Portimao il russo ha fatto sbroccare Latifi in qualifica e Perez in gara, beccandosi pure una penalità dalla direzione gara. La trasferta in Algarve stava però per chiudersi nel segno dell'epicità, dato che sul web era stata organizzata una trollata che aveva portato MazeSpin a prendere più voti di tutti come Driver of the Day, motivo per cui la comunicazione del vincitore è arrivata in ritardo rispetto al solito. Classifica ricalcolata per ovvio no sense e premio consegnato a Perez, ma per il pilota della Haas resta la soddisfazione di aver imitato il suo presidente negli esiti di una votazione popolare. GUARDA MAMMA, COME PUTIN!

I PREMI DI T&F

PREMIO 'PASTORONE APPROVA'

Kimi Raikkonen: in un weekend avaro di incidenti, il premio più ambito dei T&F va a mani basse al finlandese, vicino a provocare una strage sul rettilineo solo perché distratto dal cercare il giusto mix di vodka e tonica dalla borraccia tramite le regolazioni sul volante. Nota di merito per aver realizzato la vaccata colpendo addirittura il compagno di squadra, anche se per la lode sarebbe servito provocarne quantomeno il ritiro. TAMPONE NEGATIVO

PREMIO 'MAINAJOLYON'

Valtteri Bottas: enniente, Waltterio sabato non riusciva proprio a capire perché il box Mercedes non avesse esultato per la sua pole position. Il finlandese si era dimenticato della sua pessima statistica di partenze dal palo trasformate in vittoria e della parabola che oramai si tramanda nel paddock quelle rare volte che riesce a battere Hamilton in qualifica, puntualmente confermata anche astogiro. È PIÙ FACILE CHE UN CAMMELLO PASSI PER LA CRUNA DI UN AGO CHE BOTTAS VINCA UN GP PARTENDO DALLA POLE

L'ANGOLO PREDESTINATOH

I saliscendi di Portimao esaltano il nostro Ciarlo Vinzani, che commenta con il solito entusiasmo la sfida iridata tra Hamilton e Verstappen, liquidando rapidamente il povero Bottas, forse affondato dal pulsante ''tactics'' schiacciato da Wolff:

Incredibileh super super gara a portimao sulle montagne russe portoghesi dove torna alla vittoria the Hammer che zittisce tutti quelli che troppo presto lo avevano dato per finito o vicino al ritiro. Ennesima grandissima prova di super Super Max che continua a dimostrare che vuole questo mondiale tutto per sé. Il Boscaioloh chiude il podio dopo un exploit fortuito al sabato. Amaro weekend per la Rossa che però si mantiene ancorata alla lotta podio grazie soprattutto al PREDESTINATOH autore ancora una volta di una super super gara. Questo mondiale è sempre più avvincente, e solo su Sky potete avere queste grandi emozioni, emozioni in 4K!

LA CURIOSITA'

A proposito delle difficoltà tecnologiche di Raikkonen, abbiamo pizzicato la reazione stupita di Antonio Giovinazzi (foto sotto) dopo aver ricevuto su WhatsApp l'ennesimo messaggio partito per sbaglio dal cellulare di Iceman: una foto di un occhio di Kimi, scattata mentre cercava di videochiamare proprio il compagno di squadra per scusarsi di quanto successo in pista. Tony inizialmente ha pensato a un significato minaccioso, poi il messaggio audio successivo, contenente 45 secondi di fruscìo, qualche ''bwoah'' e un ''wait and see'' gli ha fatto capire che l'Ermetico di Espoo si era di nuovo incasinato col telefono. I due si sono poi sentiti una volta rientrati alle loro abitazioni, tramite il più tradizionale numero fisso. KIMI TELEFONO CASA

