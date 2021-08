Kimi Raikkonen che attende in isolamento il via del GP BWOAHLGIO lancia una puntata particolare dei T&F

Esistono cose che non esistono, tipo il GP Belgio di quest'anno. Non essendoci stato nulla di paragonabile a un gran premio, i T&F per questa settimana si trasformano in una breve raccolta di indiscrezioni e dietro le quinte catturate nel bagnaticcio weekend di Spa. A causa della scarsa durata della puntata, a tutti i lettori verrà offerto un piccolo rimborso tramite un buono sconto da utilizzare presso il furgone di ''Giacomino, il King del panino'', da consumare entro il 30 settembre mostrando sul cellulare questa pagina.

IL PREMUROSO SEBBB

Sabato ha colpito molto l'apprensione con cui Sebastian Vettel si è accertato che FerLando Norris stesse bene dopo il botto al Radillon. Le immagini del tedesco che si ferma vicino ai rottami della McLaren e aspetta un cenno di ok dal collega hanno fatto il giro del mondo, oscurando un episodio analogo accaduto venerdì pomeriggio. In quella circostanza era stato l'ex compagno Sciarl Leclerc ad andare contro le barriere, a velocità fortunatamente minore. Accortosi del monegasco esiliato in una casetta dei commissari di pista, il Sebbb ha rallentato più volte passando in quel punto, ponendo domande beffarde all'ex compagno, tipo: ''Uèèè, TANTO CHE SEI LI' A FAR NULLA, mi dici se lo scarico nuovo suona bene?'', ''Ehi Sciarl, VISTO CHE SEI FERMO LI', mi dici se esco bene dalla curva?''. SEBASTIAN BEFFEL

F1, GP Belgio 2021: Sebbb sfreccia davanti a Sciarl

INCOMPRENSIONI

Spa è da sempre uno dei circuiti più amati dai piloti, ben felici di rientrare dalle vacanze estive affrontando questo tracciato così spettacolare e impegnativo. Anche il contesto in cui sorge la pista è molto apprezzato, con le foreste e le morbide colline delle Ardenne. Proprio di colline stavano parlando lo Sciamano Alonso ed Esteban Ocon durante una delle tante pause dovute alla pioggia, con il Nando che era rimasto colpito però da un altro tipo di curvatura belga, addocchiata nella scollatura di una ragazza dell'hospitality del circuito. Il racconto dello spagnolo ha catturato il vincitore del GP Ungheria, che è rimasto imbambolato ad ascoltare le parole del compagno di squadra, accompagnate da ampi ed eloquenti gesti. FISSANDO ALONSO

F1, GP Belgio 2021: fissando Nando

SCOMMESSHAAS

Tra gli aspetti più clamorosi legati alla schifezza di mini gippì con cui si è chiusa la domenica c'è il giro veloce fatto segnare da Nikita Mazepin nel serpentone da rientro di fine agosto formatosi dietro alla Safety Car. Nel box il pilota russo ha cominciato a far vedere a tutti che l'iconcina del cronometro fucsiah compariva accanto al suo nome, tra l'imbarazzo generale. Sì perché il buon MazeSpin a inizio anno aveva scommesso con Gunther Steiner che nel caso - alquanto improbabile - avesse ottenuto un giro veloce o un podio, il team principal avrebbe dovuto farsi i capelli biondi come lui. Da ieri sera non si hanno notizie dell'altoatesino, che sembra essersi dato alla fuga per evitare di presentarsi con la testa gialla nel prossimo weekend a Zandvoort. GUNTHER 'NDO STEI(NER)?

F1, GP Belgio 2021: MazeSpin mostra con orgoglio il pallino fucsiah

DOMENICA BESTIALE

Chiudiamo questa breve e insolita puntata con un pensiero per tutti voi, che avete trascorso un pomeriggio di fine estate nell'inutile attesa che iniziasse uno dei gran premi più attesi dell'anno. Una situazione ben sintetizzata da questo meme uscito sulla nostra pagina Facebook. E come dice un noto aforisma: ''E se l'essenza dello SPiAcere fosse essa stessa SPiAcere?''.

