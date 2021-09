Un fine settimana esaggggerato quello vissuto a Zandvoort, persino troppo come mostra la reazione della tifosa che si prende la copertina di questa puntata dei T&F. Prima di scoprire cosa sta indicando con grande stupore, spillatevi l'ennesima birra di questi giorni e venite alla scoperta del meglio, ma soprattutto decisamente del peggio, del weekend del GP Olanda.

Entusiasmo, calore e sobrietà - tantissima sobrietà - hanno contraddistinto il weekend dell'attesissimo GP Olanda. I tifosi di Max Verstappen hanno invaso Zandvoort colorandola di arancione e bagnandola di birra. Ecco, a riguardo c'è da sottolineare come abbiano anche prontamente recepito le richieste dei piloti, e in particolare di Mick Schumacher, di limitare l'utilizzo dei fumogeni durante la gara, evitando così di ridurre la visibilità e di far loro respirare il puzzo di zolfo che lasciano nell'abitacolo. Per fortuna non è successo nulla di grave, ma nel finale la nebbia arancione era così fitta che Russell ha preso una via di uscita del tracciato, ritrovandosi poco dopo insabbiato nella vicina spiaggia. FUMMO GENI

F1, GP Olanda: il moderato utilizzo di fumogeni nel finale di gara

TOP

Max Verstappen: non ha deluso le aspettative della vigilia e dei suoi tanti tifosi, dominando il weekend del gippì di casa. Una prova di forza che riporta MV Megusta al comando del Mondiale. Epperò sul podio l'olandese appariva meno festante di quanto ci si sarebbe attesi, quasi preoccupato. Poco prima della cerimonia, infatti, pensando di fargli una sorpresa la Red Bull gli ha portato sotto al podio la sua maestra delle elementari, per una gag che avrebbe dovuto lanciare lo spettacolo tenutosi in pista dopo la gara. In pratica l'anziana insegnante ha solo ripetuto a Max la domanda con cui lo assillava a scuola, per poi consegnare al dj la playlist che avrebbe suonato da lì a poco. Per Verstappen è stato però un trauma infantile che si è prepotentemente ripresentato. HAI PORTATO IL LIBRO DI TIESTO?

F1, GP Olanda 2021: l'ancora scosso MV Megusta sul podio dopo l'incontro con la maestra



PILLOLE DI TOP

Pierre Gasly: mentre impazzano le voci di mercato, con la Red Bull che vuole riportare in F1 Alex Albon e la Mercedes che cerca di piazzare il talentuoso Nick De Vries, il buon PR continua a collezionare prestazioni di livello tra l'indifferenza generale. Il francese ''milaneseh'' ha così deciso di farsi stampare a fine anno una cartina dove verranno evidenziate tutte le nazioni in cui ha piazzato dei garoni al volante dell'AlphaTauri, da distribuire poi a scuderie e giornalisti. Il nome della cartina ricorda vagamente la nazione dove si è corso questo weekend. PAESI GASLY

Fernando Alonso: lo Sciamano d'Oviedo conferma di sguazzare nel traffico come i Maneskin sguazzano nelle classifiche di Spotify, recuperando posizioni al via e sverniciando l'allievo Sainz nel finale di gara. Il tutto sul filo dei millimetri. Soprattutto, ci regala questo scatto che porta un nuovo indizio sul contenuto ''hot'' che chiuderà questa puntata dei T&F. SORPASSI DI... MISURA

F1, GP Olanda 2021: lo Sciamano ha preso le misure

Lando Norris: la McLaren non è sembrata particolarmente a proprio agio tra le curve di Zandvoort e contro FerLando ci si è messa pure la bandiera rossa che nelle qualifiche gli ha impedito di cercare il passaggio alla Q3. In gara salva il salvabile recuperando posizioni e portando a casa almeno un punticino, ma poi è caduto in un incredibile errore di ingenuità: ha assaggiato infatti un dolce portato da un ospite olandese nell'hospitality del team, non accorgendosi che si trattava di una tipica space cake contenente marijuana. Ed ecco spiegato perché si è presentato alle interviste già incapace di intendere e volere, ridendo senza motivo come dimostra il video qui sotto. Alle 22 il suo team principal Zak Brown lo ha poi recuperato sulla spiaggia di Zandvoort mentre indicava inesistenti draghi (non Mario eh) nel cielo. SBALLANDO NORRIS

FLOP

Valtteri Bottas: ora, capisco che ormai è già chiaro a tutti che la Mercedes abbia deciso di sostituirti con Russell, però caro Waltterio cerca almeno di fingere un minimo di impegno. Già il fatto che quando Verstappen e Hamilton lo hanno raggiunto abbia fatto perdere più tempo al compagno di squadra che all'olandese nell'operazione di sorpasso poteva puzzare, ma quando poi nel finale ha tentato il furto del giro veloce a Luigino con le stesse probabilità di riuscita del tabaccaio che ha tentato la fuga col Gratta & Vinci da 500mila euro è stato davvero palese quale fosse il suo intento. C'è da dire che quantomeno è stato sincero quando alla domanda ''Ma aiuterai Liuis a vincere il titolo?'' ha risposto mostrando il dito. MEDIO-CRE

F1, GP Olanda 2021: Waltterio risponde a gesti

PILLOLE DI FLOP

Esteban Ocon: la vittoria in Ungheria deve avergli fatto montare un po' la testa. Nella prima fase di gara si lamenta di essere molto più veloce di Alonso che lo precede, salvo smentirsi clamorosamente nel finale, quando perde contatto dallo spagnolo e taglia il traguardo ben tre posizioni più in basso. ''Karma!'' pare sia stato il primo commento del compagno di squadra a riguardo. Inutile, ma divertente, il tentativo di Ocon di convincere il team a farlo passare imitando nelle sue richieste la voce roca di un radiocronista della Rai del passato, idea venutagli ripensando al nome della cittadina che ha ospitato il GP Olanda. ZANDVOORT CIOTTI

F1, GP Olanda 2021: le ultime parole famose

I PREMI DI T&F

PREMIO 'PASTORONE APPROVA'

Nikita Mazepin: ormai un habitué del nostro premio più ambito, MazeSpin ha vissuto un altro weekend di follia e maleducazione. Dopo la tradizionale sbinnata del venerdì, con conseguente insabbiamento, sabato ha creato un bel tappo con Schumacher all'ingresso della parabolica finale, rischiando di venire tamponato e spedito direttamente dall'altra parte del Mare del Nord dall'accorrente Vettel. Contrariato per il mancato incidente, in gara ha fatto di tutto per prendersi a sportellate con il compagno di squadra, fino a riuscirci. Una costanza che va premiata, mentre Gunther Steiner viene ricoverato per l'ennesimo esaurimento nervoso. KAMIKAZEPIN

F1, GP Olanda 2021: premio 'Pastorone Approva'

PREMIO 'BIEN'

Antonio Giovinazzi: le voci di mercato lo assillano e la conferma dell'ingaggio di Bottas da parte dell'Alfa Romeo non fa che aumentare la pressione sul Tony. A Zandvoort ha provato a rispondere con i fatti e sabato è stato anche più forte della sfortuna, acciuffando il passaggio alla Q3 nonostante una ruota che non voleva venire via e piazzandosi poi addirittura settimo sulla griglia di partenza. Ma la malasorte era ancora in agguato e domenica ha distrutto la sua gara con una foratura e conseguente cambio gomme che lo hanno fatto crollare in classifica. Urge una benedizione prima di Monza, mentre i maligni hanno subito ribattezzato la coppia creatasi nel box dell'Alfa dopo il forfait di Raikkonen. KUBICA & KIBUCA

F1, GP Olanda 2021: la strana coppia Kubica e Kibuca

L'ANGOLO PREDESTINATOH

Un Ciarlo Vinzani ancora saltellante sulle note della canzone ''Super Max'' lancia importanti proclami sull'esito del campionato, prima di alzare i decibel e iniziare ad entrare nella giusta modalità in vista del GP Italia:

Ennesimo super super weekend stra dominato da Max Max Super Max Verstappen che decide, essendo il più forte, che il campionato finisce qui. Figuraccia Mercedes con un Hamilton ormai bollito entrato nell'ottica di dover fare la chioccia a John Russel che il prossimo anno sarà l'alfiere di punta della stella a 3 punte. Ora testa a Monza, GP di casa per Sky Sport F1 per gioire di nuovo col PREDESTINATOH.

IL MOMENTO HOT

Ed eccoci arrivati alla conclusione di questa puntata dei T&F e al tanto annunciato momento hot. È successo in pratica che quel mattacchione di Mascellone Coulthard ha scoperto la presenza di una spiaggia per nudisti a poca distanza dal circuito di Zandvoort. Lo scozzese ha così pensato di dedicarsi a un po' di rilassante naturismo, ma soprattutto di farlo sapere a tutti pubblicando sui social dei selfie della simpatica esperienza. Ecco dunque uno degli imbarazzanti autoscatti dell'ex pilota con le chiappe al vento (così come addocchiato dalla tifosa della foto copertina), mentre alle sue spalle si nota il treppiede su cui ha posato lo smartphone per registrare alcuni simpatici video in cui cerca di alzare una nuvola di sabbia facendo l'elicottero. DAVID CULHARD

F1, GP Olanda 2021: il selfie senza veli di David Culhard

