Up & Down GP Spagna 2022

Sono successe tante cose nel weekend di Barcellona, ma obbiettivamente passano tutte in secondo piano rispetto all'apparizione di Pastorone Nostro, tornato nel circuito dove 10 anni fa colse una memorabile vittoria. Ricordando ancora con commozione quel giorno, asciughiamoci le lacrime e andiamo a scoprire il meglio, ma soprattutto il peggio, del fine settimana del GP Spagna.

Apriamo la puntata con il clamoroso gesto di strafottenza di Mattia Binotto ai danni di Chris Horner sulla griglia di partenza del GP Spagna. Il team principal Ferrari ha mostrato all'omologo della Red Bull quattro dita accompagnate da un ghigno soddisfatto, per celebrare la quarta pole position di Charles Leclerc in questa stagione. Inevitabile la vendetta a fine gara del britannico: recatosi davanti al motorhome Ferrari, si è calato le braghe e invitando Binotto ad affacciarsi gli ha chiesto cosa fosse quella cosa che stava facendo roteare come le pale di un elicottero. PEN DI SPAGNA

F1 2022, GP Spagna: l'azzardato sfottò pregara

TOP

George Russell: continua la notevole striscia di risultati in top5 del Giorgino, che a Barcellona trova il secondo podio della stagione. Stupisce come non sia in soggezione neppure davanti ai campioni già affermati: vince ancora lo scontro diretto con Hamilton, tiene dietro per tanti giri Verstappen e, visto che si era in Spagna, pensa bene di accogliere Roger Federer nel box Mercedes salutandolo con un ''Ueee Rafa Nadal!''. IRRIVERENTE

F1 2022, GP Spagna: Giorgino se la ride dopo averlo chiamata Rafa Nadal

PILLOLE DI UP

Sergio Perez: svolge ancora una volta egregiamente il ruolo di seconda guida, anche se la Red Bull fa letteralmente di tutto per non fargli vincere la gara. Tant'è che al Checo sono pure girati i maroni ed è sbroccato via radio. Il messicano sta provando a far valere i suoi diritti, anche ricorrendo al rapimento di alcuni parenti stretti di Chris Horner, ma al momento la sua trasformazione in maggiordomo di Verstappen appare inarrestabile, tanto che guardandosi allo specchio inizia a vedersi sinistramente simile a un collega che negli ultimi anni ha vissuto a lungo la stessa situazione. SERGERI PEROTTAS

F1 2022, Gp Spagna: Sergeri Bottas

Max Verstappen: c'è stato un attimo, quando si è trovato bloccato dietro a Russell e col DRS che faceva i capricci, che stava letteralmente per impazzire, a volte schiacciando così tante volte il tasto dell'ala mobile che era lui stesso a farla aprire e chiudere. Poi, tra il ritiro di Leclerc e il sacrifizio di Perez, una domenica infernale si è trasformata in una clamorosa fiesta e anche quelle tre lettere che lo stavano facendo impazzire hanno assunto tutto un altro significato. DEVO RINGRAZIARE il SIGNORE

F1 2022, GP Spagna: MV indica quante volte al secondo premeva il tasto DRS

Lewis Hamilton: pronti via, contatto con Magnussen, gomma forata e il Luigino in preda alla disperazione voleva ritirarsi. Toto Wolff lo convince a proseguire promettendogli di farlo correre anche a Montecarlo con i piercing, a costo di pagare lui la multa, e ne vien fuori la miglior prestazione dell'anno. UMORALE

Fernando Alonso: partito ultimo dopo una qualifica immonda e la sostituzione del motore, rimonta con grinta fino a trovare il secondo piazzamento a punti della stagione. Un bel modo per terminare un weekend iniziato prendendosela con gli steward che lo avevano penalizzato a Miami, bollandoli come incompetenti, gente che non ha mai guidato, io sono in F1 dal 2001, studiate, capre, capreeee... scioccando persino Verstappen (foto sotto). VITTORIO SGARBI

F1 2022, GP Spagna: MV scioccato dal racconto dello Sciamano

FLOP

Carlos Sainz: la gara di casa rappresentava un'occasione ghiotta per riscattare l'ultimo periodo decisamente sottotono, ma Carlitos l'ha letteralmente buttata nella tazza di ceramica comunemente detta cesso. Sabato avrebbe potuto creare un evento epocale, con Carlos Sainz (senior) che si sarebbe trovato a premiare Carlos Sainz (junior) per la pole position, un corto circuito da cui sarebbero scaturiti eventi fuori dall'ordinario, tipo la Ferrari che vince il Mondiale. Proprio la presenza al circuito della famiglia lo porta a strafare in gara, quando decide di omaggiare il padre leggenda dei rally dando l'ennesima prova della sua abilità di guida sulla ghiaia. GUARDA MAMMA, COME PAPA'

F1 2022, GP Spagna: un Carlos Sainz che premia Sciarl

PILLOLE DI DOWN

Aston Martin: dopo che Save The Children ha lanciato l'allarme spiegando che un 15enne su due non capisce quello che legge, Lawrence Stroll ha lanciato un'ìndagine interna al suo team per cercare di capire i motivi degli scarsi risultati in pista, nonostante l'aggiornamento che ha reso la AMR22 una Red Bull in verde. Anche in questo caso, l'esito è stato davvero preoccupante. UN INGEGNERE ASTON MARTIN SU DUE NON CAPISCE QUELLO CHE COPIA

I PREMI DI U&D

PREMIO 'PASTORONE APPROVA'

Pierre Gasly: avendo ormai preso schiaffi copiosi da Tsunoda in gara, decide di onorare la presenza del Sommo in circuito andando a far piroettare Stroll, che tanto pure lui ormai lo noti solo per episodi del genere. Il fatto che Gasly faccia il tutto con una monoposto dai colori vagamente simili a quelli della Williams che guidava Pastorone Nostro rende tutto ancora più tremendamente romantico. PIERSTOR GASLONADO

F1 2022, GP Spagna: Pastorone Approva

PREMIO 'BIEN'

Charles Leclerc: questo è il mese di Montecarlo, la gara maledetta per eccellenza di Sciarl e lui pensava di aver già pagato dazio con l'incidente avvenuto la scorsa settimana al volante della Ferrari di Lauda (sotto un videomeme celerativo). Niente da fare, il tentativo di ingannare il fato gli ha invece scatenato addosso ulteriori sfighe, grazie anche all'irresponsabile ''Oggi tutto perfetto'' pronunziato da Marc Genè poco prima del patatrac, con il motore che lo ha appiedato quando ormai si vedeva già a festeggiare la vittoria, aggiungendo la pista di Barcellona all'elenco di quelle in cui la sfortuna ci vede benissimo. CIRCUIT DE CATAROGNA

Disavventura Leclerc La disavventura di Leclerc a Montecarlo ci ha ricordato quelle bravate con la 127 del 1985 che il nonno teneva come nuova e che puntualmente veniva brutalizzata la prima volta che era il nipote a mettersi al volante Pubblicato da U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1 su Lunedì 16 maggio 2022

PREMIO 'MAINAJOLYON'

Sebastian Vettel: arriva a Barcellona con grandi aspettative di chi si immagina rivivere i fasti di un lontano passato, dopo che il team gli ha promesso di metterlo al volante di una Red Bull verde. Già, peccato che come prestazioni fosse quella del 2014. TU CHIAMALE SE VUOI, ILLUSIONI

F1 2022, GP Spagna: tutta la delusione del Seb per la finta Red Bull

ULTIM'ORA

A proposito di Aston Martin: ci giunge un video registrato nei dintorni della sede della scuderia britannica, dove pare che gli ingegneri che hanno riprogettato la AMR22 se la stiano spassando, ignari che la pista abbia bocciato l'evoluzione della monoposto in simil Red Bull. RED BALLO

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/05/2022