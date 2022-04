Up & Down GP Emilia Romagna 2022

La Ferrari torna a far vivere ai suoi tifosi le amarezze del passato proprio nella gara di casa, ma i dolori del popolo Rosso si infileranno solo a tratti in questa puntata della nostra rubrica. Tra festeggiamenti esagerati, riscatti personali e qualcuno che se la passa decisamente peggio dei due Carli di Maranello, c'è spazio per ogni genere di sentimento anche questa settimana. E allora via, chiudiamo l'ombrello e andiamo a scoprire il meglio e il peggio del weekend del GP Emilia Romagna.

La pioggia caduta copiosa su Imola non ha spento la passione degli appassionati italiani, accorsi numerosi sulle rive del Santerno. Tra le tante perle di genio italico avvistate nel fine settimana, abbiamo scelto la composizione poetica di questi tifosi assiepati su uno degli ambiti balconi che si affacciano sulla pista: ''No vodka no gin, ubriachi per la Masolin''. Versetti dal vago sentore raikkoniano, ai quali ha risposto beffardo uno dei colleghi della giornalista Sky. NE' GRASSI NE' SECCHI, LA MASOLIN È SOLO DI VALSECCHI

F1 2022, GP Emilia Romagna: poesia per la Federica

TOP

Max Verstappen: weekend pazzesco per MV Megusta che da Imola porta a casa addirittura 34 punti tra gippì e quel mezzo aborto che a nostro parere rimane la Sprint. Ancora di più ne ha ottenuti però con la spesa per i meccanici fatta sabato sera al Famila, tanto da riuscire ad averne a sufficienza per poter prendere almeno 3/4 dei premi fedeltà. E così, domenica in conferenza stampa abbiamo assistito al compagno di squadra Perez che, sfogliando il catalogo della raccolta punti, lo poneva di fronte a scelte importanti, tipo ''Set di coltelli o copripiumone matrimoniale?''. TUTTO IN FAMILA

F1 2022, GP Emilia Romagna: Mv Megusta e la scelta dei premi

PILLOLE DI UP

Sergio Perez: il messicano ha svolto alla perfezione il ruolo di spalla di Verstappen e così nei festeggiamenti post gara si è fatto prendere un po' la mano. Tra uno schizzo di Red Bull e un coro di sfottò (''Che bello èèè, quando sono in garaaa, guardo negli specchiettiiii, c'è Sciarl contro i murettiiii'' tra i più gettonati), Checo ha pensato bene di lanciare un mini cicciolo tra i piedi di Helmut Marko. L'esplosione del piccolo petardo ha colto di sorpresa in particolare Chris Horner (foto sotto), scappato via come quando suonava a i campanelli a 12 anni. RED BOOM

F1 2022, GP Emilia Romagna: il panico generato dal petardo di Checo

Lando Norris: terzo in qualifica al venerdì e terzo pure in gara domenica, FerLando e la McLaren sembrano essere tornati quelli di inizio 2021. Un'ottima reazione dopo l'avvio disastroso in Bahrain, tanto che Norris ha potuto pure sfottere l'amico ed ex compagno di squadra Sainz. Dopo aver visto su un canale locale una replica della storica serie tv 'I ragazzi della 3a C', si è divertito a infierire sul ferrarista replicando la celebre frase del professore contro il povero Bruno Sacchi. SAINZ, TRE!

F1 2022, GP Emilia Romagna: FerLando infierisce

VEDI ANCHE

Yuki Tsunoda: un anno fa, del suo weekend a Imola ci restavano solo gli insulti urlati verso le madri di 2/3 dei colleghi durante le prove libere e il botto alla variante alta durante le qualifiche. Quest'anno invece il giapponesino ci sorprende in positivo, stravincendo il confronto diretto con Gasly e portando a casa il settimo posto al termine di una solida prestazione. Stupisce anche nei festeggiamenti, esibendosi agli anelli in onore dell'atleta azzurro più famoso nella ginnastica artistica. YUKI CHECHI

Sebastian Vettel: dal disastro australiano all'ottavo posto di Imola, il weekend ha avuto tutto un altro sapore per il Sebbb. Anche in senso letterale, visto che per tirarsi su il morale ha sostituito la consueta bevenda energetica della sua borraccia con del sano vino locale, non nascondendo il suo apprezzamento a ogni ciucciata dalla cannuccia. SANGIOVETTEL

F1 2022, GP Emilia Romagna: Sangiovettel

FLOP

Lewis Hamilton: pessima domenica per il povero Lius, che a una monoposto saltellante che lo fa sprofondare fuori dalla zona punti deve sommare anche l'impietoso confronto diretto con Russell. Sono lontani i momenti da ''hammer time'' per il britannico, che ha voluto testimoniare il periodo difficile arrivando in circuito con ancora addosso gli abiti da imbianchino, il secondo lavoro iniziato da poco dopo aver aperto una piccola azienda chiamata ''Luigino l'imbianchino''. IT'S PENNELLO TIME

F1 2022, GP Emilia Romagna: Luigino l'imbianchino

PILLOLE DI DOWN

Charles Leclerc: una settimana nera per Sciarl, iniziata col furto dell'orologio e terminata con la perdita di 7 punti che speriamo non risultino poi decisivi a fine campionato. Dopo il ''povero gabbiano'' del team radio in Bahrain, questa volta avvisando il muretto del suo errore ha rispolverato un altro tormentone social del recente passato. HO PRESO IL MURO FRATELLI'

Carlos Sainz: proprio dopo aver firmato l'atteso rinnovo con la Ferrari, Carlitos smarrisce la retta via e finisce per ben due volte fuori pista. Lo spagnolo è apparso poco sereno, spesso con lo sguardo perso nel vuoto. Pare infatti che abbia realizzato solo dopo aver firmato che in fondo all'ultima pagina del contratto c'era, scritta in Times New Roman dimensione 4, una piccola postilla chiamata ''Clausola Rubens'' che lo obbligherà di fatto ad essere la seconda guida fino al 2024. RUBOS SAINZICHELLO

F1 2022, GP Emilia Romagna: Carlitos che realizza cos'ha firmato

Esteban Ocon: weekend discretamente di melma per il francese, impantanato nei bassifondi della classifica sin dal venerdì. Pure la rimonta della domenica è stata vanificata dalla penalità per l'unsafe release assassino sull'accorrente Hamilton. Nonostante questo bilancio disastroso, lascia Imola con il sorriso dopo aver beccato alle scommesse il vincitore delle elezioni presidenziali francesi. ESTEBAN MACRON

F1 2022, GP Emilia Romagna: tutta la gioia di Esteban per la scommessa vinta

I PREMI DI U&D

PREMIO 'BIEN'

Fernando Alonso: prosegue il periodo incredibilmente sfigato dello Sciamano di Oviedo, a cui sembra che stiano tornando indietro tutte le macumbe lanciate in questi anni. Stavolta è un Mick Schumacher in versione kamikaze a distruggergli la gara alla seconda curva, prendendogli a ruotate l'Alpine all'urlo di ''questa è per Suzuka 2006!''. Se gliele devono restituire tutte così, ci sono serie possibilità che non veda più la bandiera a scacchi da qui al 2026. FERMANDO ALONSO

F1 2022, GP Emilia Romagna: un rabbuiato Sciamano di Oviedo

FORZA RALF

Desideriamo esprimere pubblico sostegno al povero Ralf Schumacher che, proprio mentre intervistava il nipote Mick, si è reso conto di non essere lo Schumacher più famoso neanche ora che ha intrapreso la carriera da opinionista tv, assumendo un'inequivocabile espressione da malessere interiore. RALF SCHUMALER

F1 2022, GP Emilia Romagna: tutto il dolore di Ralf

BREAKING NEWS

Chiudiamo la puntata con una notizia clamorosa: in un weekend condizionato dalla pioggia e nel quale abbiamo visto diversi piloti uscire di pista, il mai banale Nicholas Latifi è riuscito a non schiantarsi. Pare che a renderlo coscienzioso sia stata la richiesta di un anziano abitante di una delle case vicino al circuito di Imola, il quale durante la track walk del giovedì ha pregato il canadese di non entrargli in salotto con la Williams. NICHOLAS QUI HO LATIVI

F1 2022, GP Emilia Romagna: la reazione di Latifi quando gli chiedono di non schiantarsi contro la casa

Vuoi vedere in anteprima i meme senza aspettare la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di U&D? Vuoi interagire con noi anche lontano dai weekend di gara? Non perdere tempo e metti “Mi piace” alla pagina Facebook di U&D! La trovi cliccando qui -> U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1. E se ancora non ti basta, ora puoi seguire i U&D anche su Instagram, cliccando qui -> TopFlopF1

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/04/2022