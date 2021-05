La F1 2021 è quel campionato in cui MV Megusta si sbatte un sacco, ma alla fine vince sempre Luigino. Con questa sinistra convinzione che inizia a farsi spazio nelle nostre speranze di vedere finalmente una lotta per il titolo accesa fino alla fine dell'autunno, andiamo a scoprire cosa ci ha regalato il weekend di Barcellona, tra pedinamenti, menzogne e molto nervosismo. Posiamo l'ennesima caraffa di sangria e immergiamoci nel meglio, ma soprattutto nel peggio, del GP Spagna 2021!

Questa settimana apriamo i T&F con una curiosità sulla McLaren. Prima di ogni gara, i meccanici del team di Woking si dividono in due squadre e alternativamente danzano la Haka dei maori, resa famosa nel mondo dalla nazionale di rugby neozelandese. Un rituale pittoresco che sembra dare buoni frutti e che non ha infastidito neppure l'australiano Ricciardo, nonostante l'accesa rivalità con i vicini di nazione. Anzi, il buon Daniel ha dato la sua approvazione all'iniziativa ripetendo uno slogan reso famoso da una pubblicità di wafer. LO HAKA CHE BONTA'

TOP

Lewis Hamilton: altro weekend condito da record statistico e vittoria per il Luigino, ringalluzzito dall'avere di nuovo un rivale che provi quantomeno a metterne in discussione il regno. A Barcellona non ha accusato la spallata al via di Verstappen come era successo a Imola, ma anzi ha cotto a fuoco lento l'olandese, prima seguendolo come un'ombra e poi sferrando la mossa decisiva grazie alla strategia. Una condotta del tutto analoga a quella usata da Elio per eliminare Franck Matano nel programma di successo ''LOL - Chi ride è fuori''. E-E-E EHI EHI EHI

GP SPAGNA, IL RESOCONTO IN UNA FOTO Max ''Matano'' Verstappen ha ceduto nel finale alla pressione sempre maggiore... Pubblicato da T&F - I Top & Flop della Formula 1 su Domenica 9 maggio 2021

PILLOLE DI TOP

Max Verstappen: le prova tutte per dare un dispiacere a Hamilton, ma la pole gli sfugge per un pelo e la vittoria sfuma proprio sul più bello. Weekend di sogni infranti per MV Megusta, già traumatizzato dalla scoperta che il pan di Spagna è in realtà nato in Italia. Una verità scioccante, così come i palloncini a forma di numero 100 che la Red Bull gli ha fatto trovare nel motorhome: pensava fossero per i 100 gippì con la scuderia austriaca, invece erano un modo per sbattergli in faccia il nuovo record del Luigino. MENZOGNA IN CATALOGNA

Charles Leclerc: in partenza regala ai ferraristi un déjà-vu del sorpasso all'esterno di curva 3 realizzato da Alonso nel 2013, poi per lunghi tratti fa addirittura sognare di poter conquistare un clamoroso terzo posto. Insomma, un Sciarl extralusso, però siccome è un attimo che poi l'ufficio stampa della Ferrari riporta a Binotto che sto dando tutti i meriti al pilota e gli fa salire il talebanesimo, chiudo dicendo che Leclerc ha fatto bene, ma non all'altezza di una SF21 sempre più competitiva. MATTIA STAI CALMO

Daniel Ricciardo: eddai eddai eddai, finalmente al quarto gippì della stagione il Sofficino Australiano è riuscito a spuntarla in maniera anche abbastanza netta nello scontro diretto con FerLando Norris. Una piccola ma grande soddisfazione personale per lui, protagonista di un avvio di campionato un po' sottotono. Ricciardo ha voluto festeggiare il risultato imitando una celebre posa di Elliot Anderson, il protagonista di una delle sue serie tv preferite. MR RICCIARBOT

FLOP

Yuki Tsunoda: la sua trasformazione da simpatico manga con tendenza al turpiloquio a complottaro spernacchiato ha lasciato piuttosto sconvolti. Quando inizia il weekend di gara il piccolo Yuki ha meno buonsenso di Hamilton quando sceglie i vestiti, ma con conseguenze ben peggiori per la sua carriera. Precocemente eliminato in qualifica, durante le interviste televisive il giapponese ha pensato bene di accusare l'AlphaTauri di dargli una monoposto diversa rispetto a Gasly e si è poi recato con andatura da bullo (foto sotto) al briefing con il team. Poco impressionato il suo team principal Franz Tost che domenica gli ha fatto capire chi comanda spegnendogli la macchina dal box a gippì appena iniziato e perculandolo via radio. TSU, NON VA?

PILLOLE DI FLOP

Sergio Perez: weekend molto complesso per il messicano, non ancora in grado di dare una mano a Verstappen nella sua battaglia iridata. Checo fatica a trovare il feeling con la RB16B e stavolta a mettergli pressione è lo stesso compagno di squadra, che si lamenta del fatto di dover correre da solo contro le Mercedes e che ha iniziato a chiamarlo come uno dei piloti in precedenza bruciati dall'esperienza su quel difficile sedile. PIEREZ GASLY

Fernando Alonso: il decimo posto in qualifica gli puzzava di gara di sofferenza fin dal sabato pomeriggio e in effetti il suo gippì di casa si è trasformato in una lento e doloroso viaggio verso il sacrifizio. Perso nuovamente il confronto diretto con Ocon, lo Sciamano di Oviedo nei giri finali si è ritrovato a coprirgli le spalle finendo in pasto a un nugolo di piloti che montavano gomme più fresche, tenuti dietro finché ha potuto. Una strategia sorprendentemente da gregario, come d'altronde anticipava già il nome del piano gara del team francese. SACRIFICNANDO ALONSO

Nikita Mazepin: continua la collezione di figure di melma per il buon MazeSpin, protagonista fin dal venerdì di una serie indicibile di vaccate. Nelle libere ha iniziato con l'ennesimo testacoda appena sceso in pista, arricchito più tardi dall'aver ostacolato Leclerc che non l'ha presa benissimo. Sabato invece il capolavoro nel traffico della chicane, con Norris che si è visto rovinare un giro lanciato e conseguente penalità inflitta dagli stewart al pilota della RussiHaas. Allarmato da questi episodi più di quanto lo fossero gli italiani in attesa dei detriti del razzo cinese in caduta dallo spazio, domenica Toto Wolff non ha esitato a chiedere in mondovisione al direttore di gara Michael Masi che si facesse tutto il possibile per evitare che Nikita rovinasse la gara di Hamilton. ALLARME RUSSO

TUTTO REGO RAGA Grazie Nikita, è importante avere delle certezze nella vita: stamattina testacoda appena sceso in pista... Pubblicato da T&F - I Top & Flop della Formula 1 su Venerdì 7 maggio 2021

I PREMI DI T&F

PREMIO 'BIEN'

Antonio Giovinazzi: l'ingresso della Safety Car poteva essere l'occasione per pescare un jolly con quel pit-stop anticipato, se consideriamo che Raikkonen con la stessa macchina ha fatto tipo 135 giri prima del cambio gomme e ha poi chiuso dodicesimo. Poteva, appunto, prima che il Tony incappasse in una gomma uscita incredibilmente sgonfia dal garage. E per fortuna il suo meccanico se n'è accorto prima di montargliela. Pare che alla base dell'inconsueto episodio ci sia il titolare di un bed&breakfast di Barcellona scelto da Giovinazzi per una vacanza con gli amici qualche estate fa. La recensione lasciata dal pugliese non era piaciuta al titolare, che ha colto l'occasione del ritorno dello Sciamano di Oviedo in F1 per chiedergli una bienizzazione dell'irriconoscente ospite. AIRBIENB

PREMIO 'WILL HUNTING - GENIO RIBELLE'

Valtteri Bottas: se in Portogallo aveva potuto coltivare delle ambizioni di gloria grazie alla pole position e ai primi giri al comando, in Spagna Waltterio ha preso sonori schiaffoni in de feis, lottando più con Leclerc per il terzo posto che con gli altri due per le posizioni di testa. Come se ciò già non bastasse a mettere ancora più in discussione il suo sedile, il finlandese ha deciso di ignorare gli ordini di scuderia proprio nell'occasione più inutile, bloccando per un giro Hamilton e provocando la rabbia di Wolff. Il boss della Mercedes lo ha obbligato a una serie di esercizi fisici punitivi effettuati sul rettilineo del circuito di Barcellona, durante i quali Bottas ha sicuramente potuto pensare e pentirsi per la sua ribellione. RI-FLESSIONI

L'ANGOLO PREDESTINATOH

La contesa mondiale in Spagna incendia Ciarlo Vinzani che non le manda a dire e invoca una monoposto da titolo per il PREDESTINATOH, scatenando dei malumori in casa Ferrari di cui pare beatamente sbattersene la ciolla:

Ancora una volta un super weekend quello vissuto in Spagna. The Hammer vince di nuovo davanti a super Super Max che dimostra ancora una volta il suo talento smisurato che potrà essere combattuto solo dal PREDESTINATOH che oggi ci delizia con la gara più bella di sempreh! Qualcuno gli dia una macchina al più presto, e se Binotto se ne risente sarà meglio che qualcuno gli riporti solo la verità detta in 4K, perché il PREDESTINATOH merita una macchina vincente. Ora avanti tutta in questo che è il campionato senza dubbi più rock di sempre. Ed è in esclusiva 4K grazie a Sky.

LO SAPEVATE?

Abbiamo detto del crescente nervosismo di Toto Wolff, piuttosto evidente in questo weekend. In casa Mercedes stanno prendendo contromisure per evitare figuracce come la sbroccata contro il direttore di gara trasmessa domenica. È stata infatti ingaggiata un'ingegnera che si occupa soltanto di mostrare sul monitor del boss della scuderia tutti gli scenari possibili che consegnerebbero la vittoria a Hamilton, al fine di tranquillizzarlo. Simpatico il nome con cui è stato battezzato il suo inedito ruolo. TATA WOLFF

Vuoi vedere in anteprima i meme senza aspettare la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di T&F? Vuoi interagire con noi anche lontano dai weekend di gara? Non perdere tempo e metti “Mi piace” alla pagina Facebook di Top & Flop! La trovi cliccando qui -> T&F – I Top & Flop della Formula 1 E se ancora non ti basta, ora puoi seguire i T&F anche su Instagram, cliccando qui -> TopFlopF1