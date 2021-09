Apriamo la puntata con la sfilata di medagliati olimpici a Monza, soffermandoci in particolare su Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100m e della 4x100 è stato grande protagonista del weekend: sabato ha fatto registrare una partenza sulla griglia migliore di quella di Lewis Hamilton, mentre domenica ha avuto l'onore di sventolare la bandiera a scacchi. Con Jacobs in quel ruolo in una gara che si svolge in Italia, chi poteva ancora una volta classificarsi secondo così come agli Europei di calcio e nella staffetta olimpica? Ovviamente un suddito di sua Maestà... ANTIPASTI, PRIMI E INGLESI

F1, GP Italia 2021: i campioni olimpici italiani presenti a Monza

TOP

Daniel Ricciardo: bentornato Sofficino! Il passaggio alla McLaren sembrava aver imbrocchito l'australiano, distrutto nel confronto diretto da Norris. Epperò proprio nell'occasione migliore è tornato quello di un tempo, conquistando la sua prima vittoria lontano dalla Red Bull. Un successo meritatissimo anche senza l'autoscontro dei due rivali per il titolo. Meno meritato da tutti noi è il consueto sozzo spettacolo dello shoey che ci siamo dovuti sorbire sul podio, con FerLando e Zak Brown abbeverati dalla scarpa del Riccy sotto lo sguardo schifato di Bottas. Un rituale classificato dall'OMS come uno dei cinque più antigienici al mondo, tanto che un euforico Ricciardo in sala stampa ha mostrato le condizioni pietose dei suoi calzini - sotto i quali si annidano probabilmente i ceppi di 3-4 virus pericolosissimi - urlando un motto molto simile a quello reso famoso da Mike Bongiorno. PANDEMIA!

F1, GP Italia 2021: le pessime condizioni dei calzini del Sofficino Australiano

PILLOLE DI TOP

Lando Norris: ancora un weekend ad altissimo livello per FerLando, che sembra incassare con sportività la beffa di venir battuto dal Sofficino Australiano proprio l'unica volta in cui in palio tra i due c'è la vittoria. Qualche difficoltà in più la incontra nel momento in cui deve sottoporsi al fetente rito dello Shoey. Per lavare via in fretta sapore e tossine della malefica bevenda, in serata si dedica a una colossale bevuta dell'amato latte. AVVELENANDO NORRIS

Valtteri Bottas: la firma sul contratto 2022 sembra averlo ringalluzzito, tanto che a Monza si presenta con un'Alfa 33 a doppio carburatore che gli costa anche un paio di multe per ingresso in area C a Milano. È solo la prima nota di colore di un fine settimana vissuto sempre al posto giusto, ma nel momento sbagliato. D'altronde in caso contrario non staremmo parlando del caro Waltterio. In pratica è successo che venerdì ha fatto il miglior tempo nella qualifica che non assegna la pole, sabato ha vinto la sprint qualifying ma senza ottenere comunque la pole position e domenica è partito ultimo. Dice ''vabbè, in gara da ultimo a terzo, bravo Bottas!''. Bravo sì, ma per confermare il trend finisce sul podio proprio nel giorno dello Shoey Show di Ricciardo, guardando terrorizzato i suoi compagni di premiazione sottoporsi all'osceno rito e pregando di non fare la stessa fine. IL TERZO INCOMODO

Charles Leclerc: lotta come un leone per cercare di inserire la Ferrari nella lotta per il podio, ma alla fine gli manca sempre quel pizzico di velocità per fare colpaccio. Così come un pizzico di esperienza - e di cottura - gli manca per vincere la sfida culinaria contro Carlos 'Craccos' Sainz, che ha visto i due impegnati a preparare una pasta alla carbonara. Peccato, perché Sciarl aveva già pronto il nome d'arte per la sua carriera da cuoco. CHARLES LECHEF

F1, GP Italia 2021: Charles Lechef e la bravura del compagno di squadra

FLOP

AlphaTauri: dai fasti del 2020 al percorrere meno km in due gare di quelli che separano Monza dalla casa del ''milaneseh'' Gasly il passo è stato brevissimo. Sfortunato il francese che paga a carissimo prezzo le consueguenze dell'incidente del sabato, mentre per Tsunoda il team si è avvalso di una nuova clausola inserita assieme al rinnovo per il 2022. Quando c'è il rischio che il giapponese faccia troppi danni - e il contatto con Kubica di sabato con successivi insulti a tutto l'albero genealogico del povero Robert aveva subito fatto scattare l'allarme - il team può scegliere volontariamente di stoppare il focoso giapponese. Il bilancio del weekend è salvato dal clamoroso video pubblicato sui social, dove un PR moltiplicatore crea un esercito di tanti Tsunoda pronti a fare disastri in giro per il mondo. KAMIKATSUNODA

PILLOLE DI FLOP

Sebastian Vettel: in pista viene bullizzato e superato dai colleghi, perdendo nettamente il confronto diretto con Lance Stroll. L'elevata aggressività dei rivali nei suoi confronti si spiega con l'orripilante look con cui il Sebbb ha fatto sanguinare gli occhi nel paddock e che potete apprezzare nella foto sottostante, in cui appare anche Stefano Domenicali intento a chiedere all'ex ferrarista se l'outfit gliel'avesse consigliato Andrea Bocelli. Dal basso verso l'alto noterete: scarpa da ginnastica in due tonalità di grigio comprata in saldo a 4,99 euri, calzino in spugna bianco a righe verdi e bordo oro, bermuda in velluto marrone e maglietta Aston Martin nell'iconico color verde. Insomma, un arcobaleno di schifezze degne del peggior turista tedesco in vacanza nel Belpaese. TEUTONICO

F1, GP Italia 2021: l'orrido look del Sebbb

Nikita Mazepin: dopo averci sgretolato i maroni per una settimana sul fatto che era Schumacher a volergli rovinare il giro in Olanda, che la sua difesa su Mick alla domenica era regolare e che dell'opinione dello zio Ralf non gli importa molto, a Monza cosa combina? Ovviamente tira una cannonata al compagno di squadra, mandandolo in testacoda e venendo poi costretto da un esasperato Gunther Steiner a fare pubblica ammenda, chiedendo scusa a Schumacher. FIGURA DI MERDHAAS

I PREMI DI T&F

PREMIO 'PASTORONE APPROVA'

Max Verstappen: sul nuovo incidente tra i due rivali per il titolo si stanno versando fiumi di inchiostro. Ancora una volta non c'è un responsabile chiaro al 100%, ma sicuramente la decisione con cui MV Megusta ha tenuto giù il piede saltando prima sul salsicciotto all'interno del cordolo e poi sopra alla Mercedes vale all'olandese il premio più ambito dei nostri T&F. Dopo aver tolto ad Hamilton la testa della classifica, per poco non gliela toglieva anche fisicamente decapitandolo. RIVOLUZIONARIO

F1, GP Italia 2021: premio Pastorone Nostro

PREMIO 'BIEN'

Lewis Hamilton: dopo anni passati a narrare le temibili bienizzazioni dello Sciamano di Oviedo, finalmente stiamo cominciando anche noi a portare un po' di sfiga con le nostre premonizioni. È successo infatti che domenica mattina sulla pagina Facebook dei T&F sia uscito il meme che vedete qui sotto, il quale rimandava alla storica incornata di Ricciardo a Verstappen a Baku nel 2018. E cosa ti va a capitare al pomeriggio??? È vero, al posto del Sofficino Australiano c'è finito proprio Luis - che ha pure rischiato la decapitazione - ma le similitudini tra quanto evocato e quanto accaduto sono davvero inquietanti. PICCOLI BIEN CRESCONO

AMICI NEMICI La velocissima McLaren vista ieri diventerà un alleato di Verstappen o la grande occasione di tornare alla vittoria potrebbe rovinare la domenica di Max Max Max, Super Max Max Max? Pubblicato da T&F - I Top & Flop della Formula 1 su Domenica 12 settembre 2021

L'ANGOLO PREDESTINATOH

Bagno di folla a Monza per il nostro Ciarlo Vinzani che, ancora ebbro di entusiasmo, fa un po' di confusione con le statistiche e poi spara le sue super super sentenze:

Un super super INCREDIBILEH weekend a Monza patria di Sky Sport F1 che vede la vittoria di Daniel Ricciardo proprio dove anni fa inventò la sua MOSSA KANSAS CITY. Ritorna alla doppietta la McLaren e non accadeva pensate un po' da Australia 1998. Completa il podio Woodman che divenuto Alfista come me ritorna ad andare super forte. Patatrac tra Verstappen ed Hamilton con super super Max che diventa l'olandese volante e chiude definitivamente il mondiale. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i tifosi che mi hanno accolto e supportato nel weekend di Monza come un vero beniamino.

LO SAPEVATE?

In mezzo a tanti campioni dello sport, a Monza era presente anche la star del cinema Vin Diesel, grande protagonista della serie 'Fast & Furious' nei panni di Dominic Toretto. Proprio con l'intenzione di pubblicizzare il futuro decimo - e speriamo anche ultimo - capitolo della saga, l'attore è stato visto parlare a lungo con Dietrich Mateschitz: l'idea sarebbe quella di rinominare ancora una volta la scuderia di Faenza per motivi commerciali, cambiando leggermente l'attuale nome della squadra. ALPHATORETTO

F1, GP Italia 2021: Vin Diesel aka Dominic Toretto

PROMEMORIA

Chiudiamo la puntata con questa immagine di Lawrence Stroll circondato da deliziosa fauna femminile (la prima è la seconda moglie Raquel Diniz, seguono la figlia Chloe con discrete amiche) per sottolineare a tutti una grande verità: ricordati che non sei brutto, sei solo povero.

F1, GP Italia 2021: i soldi non fanno la felicità

