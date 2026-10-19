Ferrari, un podio per lanciare il finale di Monza: "Ci aspettiamo una grande cornice di pubblico"

Il terzo posto della Ferrari 499P #50 alla 6 Ore di Barcellona dà fiducia al Cavallino Rampante in vista dell'ultimo appuntamento del FIA WEC 2026, in programma a Monza dal 6 all'8 novembre. La #83 di AF Corse ha chiuso quinta, mentre la #51 dei campioni del mondo in carica è arrivata quindicesima. La doppietta della Toyota al Circuit de Catalunya ha però fatto svenire le ultime speranze di difendere i titoli iridati conquistati lo scorso anno, un'impresa già molto compromessa dopo la gara al Fuji.

WEC 2026: Ferrari 499P

Fuoco, Molina e Nielsen guardano a Monza

Per Miguel Molina, il podio conquistato davanti al pubblico di casa ha un significato speciale: ''Salire sul podio a Barcellona era un mio sogno e sono felice di averlo coronato''. Lo spagnolo ha inoltre evidenziato il lavoro dell'equipaggio, capace di ''cogliere tutte le opportunità'' nel corso della gara. Nicklas Nielsen considera il terzo posto il miglior risultato possibile in Spagna, dietro alle due imprendibili Toyota: ''Abbiamo dimostrato di avere un buon ritmo, la terza posizione era il massimo a cui potevamo ambire. Possiamo essere molto orgogliosi per aver ottenuto questo risultato, ma ora dobbiamo lavorare al massimo in vista dell’ultima gara a Monza''.

Antonio Fuoco sottolinea il lavoro della squadra e guarda all'appuntamento italiano: ''Ora non ci resta che concentrarci sulla gara conclusiva del campionato a Monza, con l’obiettivo di fare ancora meglio. Ci aspettiamo una grande cornice di pubblico con i nostri Tifosi in tribuna: faremo del nostro meglio per regalare loro un grande spettacolo''.

Coletta: ''Riscattata la difficile trasferta al Fuji''

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, ha accolto positivamente il podio della #50, sottolineando anche la prestazione della #83 e le difficoltà incontrate dalla #51: ''Siamo contenti di essere tornati sul podio con la 499P numero 50, cogliendo un risultato molto positivo che ha riscattato la difficile trasferta in Giappone. Con la 51 purtroppo abbiamo avuto alcuni inconvenienti e siamo finiti fuori strategia, terminando così lontani dalla zona punti''.

WEC 2026, 6 Ore Barcellona: le 499P #83 e #50 in lotta con la Genesis

Lo sguardo è già rivolto alla gara conclusiva della stagione: ''Ora ci concentriamo sul prossimo round di Monza con l’obiettivo di fare la miglior gara possibile per ottenere un grande risultato davanti ai Tifosi italiani''.

Ferrari si approccia dunque al gran finale di Monza con un podio ritrovato e l'obiettivo di chiudere il Mondiale davanti al pubblico di casa con una prestazione di rilievo, inseguendo il secondo successo stagionale dopo quello centrato ad Austin a settembre.

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