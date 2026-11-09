Monza, Ferrari chiude sul podio con Giovinazzi: penalità e rimpianti per le altre 499P

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La Ferrari chiude la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship con un podio davanti al pubblico italiano. Nella 6 Ore di Monza, disputata davanti a 75.181 spettatori nell'arco del weekend, la 499P #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi ha conquistato il terzo posto, completando il podio alle spalle della Cadillac vincitrice e dell'Alpine. Una soddisfazione per il Cavallino Rampante, che lascia però il Tempio della Velocità anche con qualche rimpianto, soprattutto per la gara della #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, scattata dalla pole position ma penalizzata nelle prime fasi.
WEC 2026, 6 Ore Monza: le Ferrari 499P
Ferrari #51 sul podio, gara in salita per la #50 e la #83
La partenza si è svolta con temperature basse e asfalto ormai quasi completamente asciutto dopo le condizioni difficili incontrate nelle prove dei giorni precedenti. Nelle prime battute le due Ferrari ufficiali, affidate a Molina e Giovinazzi, si sono ritrovate rispettivamente in terza e quarta posizione, mentre Phil Hanson occupava il settimo posto sulla 499P #83 del team privato AF Corse. Le numerose neutralizzazioni che hanno caratterizzato le prime ore hanno più volte ricompattato il gruppo, incidendo sulle strategie delle squadre. In questo scenario, la Ferrari #51 è riuscita a mantenere un andamento regolare, restando nelle posizioni di vertice anche durante gli stint di Calado e Pier Guidi. Nel finale Giovinazzi ha tagliato il traguardo alle spalle dell'Aston Martin Valkyrie #007, ma la penalità di 20 secondi inflitta alla vettura britannica per un'irregolarità relativa alla pressione degli pneumatici ha permesso alla Ferrari di recuperare il terzo posto, a 35.767 secondi dalla Cadillac #38 vincitrice.
Ben più complicata la domenica delle altre due 499P. La #50, partita davanti a tutti grazie alla pole position conquistata sabato da Fuoco, e la #83 di AF Corse sono state entrambe penalizzate nelle prime ore per irregolarità relative alla pressione delle gomme. Le sanzioni hanno costretto i due equipaggi a inseguire dopo aver perso terreno rispetto ai protagonisti della lotta per il podio. Nonostante le difficoltà, entrambe le vetture sono riuscite a recuperare numerose posizioni. La #50 ha tagliato il traguardo settima, immediatamente davanti alla #83, ma alcune penalità applicate dopo la conclusione della gara hanno ulteriormente modificato la classifica. Fuoco, Molina e Nielsen sono così retrocessi al nono posto, mentre la Ferrari gialla di Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson è risalita in sesta posizione.
Pier Guidi e Nielsen: il podio e i rimpianti
Alessandro Pier Guidi ha sottolineato il significato del risultato ottenuto davanti al pubblico italiano, pur riconoscendo le difficoltà incontrate dalla Ferrari nei duelli in pista: ''Abbiamo iniziato la stagione in Italia con un podio e l'abbiamo conclusa sempre in Italia con un altro podio. Non è stata una stagione facile e nemmeno una gara semplice. Abbiamo cercato di dare il massimo - ha spiegato il pilota della #51, evidenziando soprattutto le difficoltà nei sorpassi - Credo che qui la vettura avesse un passo piuttosto competitivo, ma purtroppo non eravamo altrettanto efficaci nei duelli in pista. Facevamo fatica a superare le altre vetture e, alla fine, in un modo o nell'altro, ci ritrovavamo sempre alle spalle di qualcuno, bloccati nel traffico''.
WEC 2026, 6 Ore Monza: Ferrari 499P #51
Nonostante questo, Pier Guidi ha voluto dedicare il risultato agli appassionati, accorsi in 75mila durante il weekend brianzolo: ''Siamo riusciti a conquistare un podio davanti ai nostri Tifosi. È stato un momento straordinario, davanti a una folla davvero impressionante. Non smetterò mai di ringraziarli per essere venuti qui e vogliamo dedicare loro questo podio''. Di umore diverso Nicklas Nielsen, protagonista di una gara difficile con la #50 dopo le aspettative alimentate dalla pole position di Fuoco: ''Un vero peccato il risultato di domenica dopo la splendida pole position di sabato. Abbiamo spinto al massimo e lavorato tutti insieme, ma è stata una gara davvero difficile per noi'', ha commentato il pilota danese.
Coletta e Cannizzo: il bilancio della 499P e lo sguardo al futuro
Il terzo posto di Monza chiude anche un capitolo importante del programma Hypercar della Ferrari. Antonello Coletta, responsabile globale Endurance e Corse Clienti, ha espresso il rammarico per non essere riusciti a conquistare la vittoria nell'ultima gara, sottolineando però il valore dei risultati ottenuti dalla 499P nei suoi quattro anni di attività: ''Ci dispiace non aver portato alla vittoria la vettura nell'ultima gara, però pur avendo fatto tutto il possibile era difficile fare meglio del terzo posto. In ogni caso quello della 499P è stato un ciclo incredibile, questa vettura è stata senza dubbio una delle Ferrari più vincenti di sempre quindi non possiamo che essere felici dei successi che abbiamo ottenuto insieme''.
WEC 2023, 24 Ore di Le Mans: Antonello Coletta con l'equipaggio vincitore
Coletta ha quindi ringraziato i tifosi presenti a Monza e anticipato il prossimo obiettivo della squadra: ''Siamo comunque orgogliosi di aver terminato questa stagione sul podio a Monza davanti a tutti i Tifosi che sono venuti a supportarci e che vogliamo ringraziare per l'affetto dimostrato qui così come all'inizio dell'anno nel round inaugurale di Imola. Ora guardiamo avanti e ci concentriamo sulla nuova vettura''.
Anche Ferdinando Cannizzo, responsabile delle vetture Endurance della Ferrari, ha analizzato le difficoltà tecniche incontrate durante la gara, a partire dalle prestazioni degli avversari sul veloce tracciato brianzolo: ''Quella di oggi era una gara difficile fin dall'inizio perché dopo la pole position sapevamo di avere competitor molto forti, soprattutto in termini di prestazioni di rettilineo. Noi abbiamo fatto qualche sbavatura come l'impostazione della pressione sulla 83 e sulla 50 che ci ha penalizzato un po', dovendo cambiare strategia in corso di gara. Anche se poi entrambe hanno recuperato bene''.
WEC 2025, 24 Ore di Le Mans: la Ferrari 499P #83 trionfa
Il tecnico ha quindi individuato nella capacità di recupero delle due vetture e nel podio della #51 gli aspetti positivi della domenica di Monza, senza nascondere il lavoro ancora necessario: ''Il podio ottenuto dimostra le qualità e la robustezza della 499P, ma ora dobbiamo guardare al futuro consapevoli che c'è ancora tanto da lavorare, ma siamo ottimisti. Dobbiamo guardarci bene intorno, lavorare su quello che sappiamo sono i punti di miglioramento e ripartiremo con più grinta e determinati il prossimo anno''.
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Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.