WEC 2026

6 Ore di Monza: domani a Milano l'incontro con i piloti Ferrari, tutte le info

Avatar di Luca Manacorda,

1 ora fa - Appuntamento imperdibile per gli appassionati alla Stazione Centrale

Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco incontreranno gli appassionati alla Stazione Centrale, dove è già esposta una Ferrari 499P
Benvenuto nello Speciale WEC 2026, composto da 36 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario WEC 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

La Ferrari porta il Mondiale Endurance nel cuore di Milano in vista della 6 Ore di Monza, appuntamento conclusivo della stagione 2026 del FIA WEC. Domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 12, Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco saranno protagonisti di un Meet & Greet con i tifosi alla Stazione Centrale, dove è già esposta una Ferrari 499P. Un'occasione per incontrare da vicino i due piloti ufficiali della Casa di Maranello, entrambi vincitori della 24 Ore di Le Mans.

Giovinazzi e Fuoco a Milano Centrale: tutte le informazioni

L'appuntamento è fissato per mercoledì 4 novembre alle ore 12 presso la Stazione Centrale di Milano, dove Giovinazzi e Fuoco incontreranno stampa e appassionati nell'ambito dell'iniziativa organizzata per promuovere il weekend del FIA WEC a Monza.

Wec 6 Ore Monza 2023: Antonio Giovinazzi (Ferrari Hypercar)

Giovinazzi, campione del mondo Endurance 2025 e vincitore della 24 Ore di Le Mans 2023, e Fuoco, vincitore a Le Mans nel 2024, saranno quindi a disposizione per un incontro con il pubblico a pochi giorni dalla gara che chiuderà la stagione.

La Ferrari 499P in esposizione fino al 7 novembre

L'incontro con i piloti non sarà l'unica attrazione per gli appassionati. Dal 1° al 7 novembre, infatti, una Ferrari 499P è esposta all'interno della Stazione Centrale di Milano, offrendo ai visitatori l'opportunità di osservare da vicino la Hypercar con cui il Cavallino Rampante è tornato a competere nella classe regina dell'Endurance.

Accanto alla vettura sono presenti anche due postazioni con simulatori di Le Mans Ultimate, il videogioco ufficiale del FIA WEC, che permetteranno ai visitatori di cimentarsi virtualmente nelle gare del Mondiale. L'iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra FIA WEC, Autodromo Nazionale Monza, Ferrari, Grandi Stazioni Retail e Havas Media Network, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla 6 Ore di Monza.

Verso la 6 Ore di Monza

L'evento milanese anticipa l'ultimo appuntamento del FIA WEC 2026, in programma dal 6 all'8 novembre all'Autodromo Nazionale Monza. La gara di domenica rappresenterà la conclusione di una stagione nella quale Ferrari ha conquistato una vittoria e altri quattro podi con le proprie 499P.

Il ritorno del Mondiale Endurance a Monza offrirà così agli appassionati italiani un'ulteriore occasione per vedere in azione le Hypercar di Maranello, dopo averle ammirate da vicino nel corso della settimana a Milano Centrale.

VEDI ANCHE
WEC, dietro le quinte della 6 Ore di Barcellona
Dietro le quinte del WEC: la 6 Ore di Barcellona vissuta dai box
WEC 2026: classifiche dei mondiali Hypercar e LMGT3
WEC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori Hypercar e LMGT3
Calendario WEC 2026 stravolto: no Qatar e Bahrain, finale a Monza
WEC 2026, stravolto il finale di stagione: stop a Qatar e Bahrain, entrano Barcellona e Monza
Tags
milanoferrariantonio fuocoantonio giovinazzi499PWEC 2026

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

Gli articoli di Luca

WEC 2026