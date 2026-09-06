Ferrari in pole ad Austin in maniera incredibile: Giovinazzi beffa Cadillac

La Ferrari scatterà dalla pole position nella Lone Star Le Mans, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2026. Antonio Giovinazzi ha portato la 499P #51 davanti a tutti al termine di una Hyperpole decisa da un incredibile ex aequo al millesimo con la Cadillac #38 di Jack Aitken.

The definition of neck and neck 🍿



Watch Ferrari and Cadillac put in EXACTLY the same lap time during Hyperpole at COTA… to. the. second. #WEC#6HCOTA#Ferrari#Cadillacpic.twitter.com/nmtb32JhuE — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 6, 2026

Per la Ferrari si tratta della seconda pole in tre anni ad Austin e, soprattutto, della conferma di un rendimento finora impeccabile sul Circuit of The Americas: dalla prima presenza della 499P in Texas, nel 2024, il Cavallino non è mai stato battuto in qualifica.

Giovinazzi e Aitken, stesso tempo al millesimo

La sfida per la pole sembrava inizialmente essersi chiusa quando Giovinazzi ha portato la Ferrari #51 al comando, ma Aitken ha risposto con un giro praticamente identico. Il pilota britannico ha infatti fermato il cronometro sullo stesso tempo della 499P, fino all'ultimo millesimo. A determinare la pole Ferrari è stato quindi l'ordine temporale: avendo realizzato per primo il tempo, Giovinazzi si è visto assegnare la prima posizione, con Aitken al suo fianco in prima fila. Si tratta del secondo dead heat nella storia delle qualifiche WEC, dopo quello verificatosi a Shanghai nel 2014.

La lotta è stata serratissima anche alle spalle dei due battistrada. Charles Milesi ha portato l'Alpine #35 al terzo posto, a soli 29 millesimi dalla vetta, mentre Harry Tincknell ha ottenuto il quarto tempo con l'Aston Martin #007. I primi quattro, appartenenti a quattro costruttori diversi, sono stati racchiusi in appena cinque centesimi, nuovo record di equilibrio nella storia del WEC e miglioramento del precedente primato stabilito a Imola.

Ferrari, due 499P in top five

La seconda Ferrari ufficiale, la #50 di Nicklas Nielsen, scatterà dalla quinta posizione, confermando l'ottimo rendimento delle 499P nelle qualifiche texane. Alle sue spalle partirà l'Alpine #36 di Victor Martins. Anche Genesis ha piazzato entrambe le proprie GMR-001 nella top ten, mentre Toyota, leader del campionato, prenderà il via dalla ottava e nona posizione.

WEC 2026, Lone Star Le Mans: Ferrari 499P

Weekend più complicato invece per BMW, principale inseguitrice di Toyota nella classifica iridata. Le due vetture della Casa bavarese partiranno soltanto dall'11° e dal 13° posto, costrette a una gara di rimonta.

Giovinazzi: ''Ora però serve concentrazione''

Il poleman ha sottolineato quanto siano stati importanti sia la gestione della sessione sia la strategia: ''È stata una qualifica intensa, con condizioni di vento in continuo cambiamento. Alla fine in Hyperpole abbiamo chiuso con lo stesso tempo del secondo, perciò è stato fondamentale l'aspetto strategico di uscire dai box prima del nostro avversario diretto''.

Il pilota Ferrari ha però invitato a non dare troppa importanza al risultato di sabato: ''Una pole position importante per il nostro campionato e per la posizione di partenza in gara. Ora però serve concentrazione perché i punti importanti si portano a casa in gara''. Giovinazzi ha ammesso anche di non aver completato il giro ideale: ''Non ho messo tutto insieme e non è stato il giro migliore, ma fortunatamente è bastato per portare la macchina in pole. Ero quasi rientrato nella pit-lane quando il mio ingegnere mi ha detto che Aitken aveva fatto lo stesso tempo. Siamo stati fortunati, ma serve anche un po' di fortuna e penso che oggi fosse la nostra giornata''.

La Ferrari si presenta così alla gara di Austin dalla posizione migliore possibile, con la #51 in pole e la #50 quinta: l'obiettivo ora è trasformare la velocità mostrata in qualifica in punti pesanti per la classifica mondiale. La Lone Star Le Mans scatterà alle 20 ora italiana, per concludersi 6 ore dopo, alle 2 del mattino.

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