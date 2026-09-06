Ferrari in pole ad Austin in maniera incredibile: Giovinazzi beffa Cadillac

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La Ferrari scatterà dalla pole position nella Lone Star Le Mans, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2026. Antonio Giovinazzi ha portato la 499P #51 davanti a tutti al termine di una Hyperpole decisa da un incredibile ex aequo al millesimo con la Cadillac #38 di Jack Aitken.
The definition of neck and neck 🍿— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 6, 2026
Watch Ferrari and Cadillac put in EXACTLY the same lap time during Hyperpole at COTA… to. the. second. #WEC#6HCOTA#Ferrari#Cadillacpic.twitter.com/nmtb32JhuE
Per la Ferrari si tratta della seconda pole in tre anni ad Austin e, soprattutto, della conferma di un rendimento finora impeccabile sul Circuit of The Americas: dalla prima presenza della 499P in Texas, nel 2024, il Cavallino non è mai stato battuto in qualifica.
Giovinazzi e Aitken, stesso tempo al millesimo
La sfida per la pole sembrava inizialmente essersi chiusa quando Giovinazzi ha portato la Ferrari #51 al comando, ma Aitken ha risposto con un giro praticamente identico. Il pilota britannico ha infatti fermato il cronometro sullo stesso tempo della 499P, fino all'ultimo millesimo. A determinare la pole Ferrari è stato quindi l'ordine temporale: avendo realizzato per primo il tempo, Giovinazzi si è visto assegnare la prima posizione, con Aitken al suo fianco in prima fila. Si tratta del secondo dead heat nella storia delle qualifiche WEC, dopo quello verificatosi a Shanghai nel 2014.
La lotta è stata serratissima anche alle spalle dei due battistrada. Charles Milesi ha portato l'Alpine #35 al terzo posto, a soli 29 millesimi dalla vetta, mentre Harry Tincknell ha ottenuto il quarto tempo con l'Aston Martin #007. I primi quattro, appartenenti a quattro costruttori diversi, sono stati racchiusi in appena cinque centesimi, nuovo record di equilibrio nella storia del WEC e miglioramento del precedente primato stabilito a Imola.
Ferrari, due 499P in top five
La seconda Ferrari ufficiale, la #50 di Nicklas Nielsen, scatterà dalla quinta posizione, confermando l'ottimo rendimento delle 499P nelle qualifiche texane. Alle sue spalle partirà l'Alpine #36 di Victor Martins. Anche Genesis ha piazzato entrambe le proprie GMR-001 nella top ten, mentre Toyota, leader del campionato, prenderà il via dalla ottava e nona posizione.
WEC 2026, Lone Star Le Mans: Ferrari 499P
Weekend più complicato invece per BMW, principale inseguitrice di Toyota nella classifica iridata. Le due vetture della Casa bavarese partiranno soltanto dall'11° e dal 13° posto, costrette a una gara di rimonta.
Giovinazzi: ''Ora però serve concentrazione''
Il poleman ha sottolineato quanto siano stati importanti sia la gestione della sessione sia la strategia: ''È stata una qualifica intensa, con condizioni di vento in continuo cambiamento. Alla fine in Hyperpole abbiamo chiuso con lo stesso tempo del secondo, perciò è stato fondamentale l'aspetto strategico di uscire dai box prima del nostro avversario diretto''.
Il pilota Ferrari ha però invitato a non dare troppa importanza al risultato di sabato: ''Una pole position importante per il nostro campionato e per la posizione di partenza in gara. Ora però serve concentrazione perché i punti importanti si portano a casa in gara''. Giovinazzi ha ammesso anche di non aver completato il giro ideale: ''Non ho messo tutto insieme e non è stato il giro migliore, ma fortunatamente è bastato per portare la macchina in pole. Ero quasi rientrato nella pit-lane quando il mio ingegnere mi ha detto che Aitken aveva fatto lo stesso tempo. Siamo stati fortunati, ma serve anche un po' di fortuna e penso che oggi fosse la nostra giornata''.
La Ferrari si presenta così alla gara di Austin dalla posizione migliore possibile, con la #51 in pole e la #50 quinta: l'obiettivo ora è trasformare la velocità mostrata in qualifica in punti pesanti per la classifica mondiale. La Lone Star Le Mans scatterà alle 20 ora italiana, per concludersi 6 ore dopo, alle 2 del mattino.
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Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.