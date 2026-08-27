Lone Star Le Mans: Ferrari sulla pista amica di Austin per rilanciarsi nella lotta iridata

Il FIA World Endurance Championship torna in pista dopo 56 giorni di pausa dal precedente appuntamento di San Paolo. La quinta gara della stagione 2026 sarà la Lone Star Le Mans, in programma al Circuit of The Americas di Austin, in Texas, dove Ferrari schiererà le due 499P ufficiali del team Ferrari-AF Corse e la vettura #83 di AF Corse. La gara, sulla distanza di sei ore, scatterà domenica 6 settembre alle 13:00 locali, le 20:00 italiane.

WEC 2026, 6 Ore San Paolo: Ferrari 499P

Il round americano rappresenta un appuntamento importante per il Cavallino, reduce dal secondo posto conquistato a Interlagos con la 499P #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Dopo un avvio di stagione complicato, Ferrari ha così raccolto il terzo podio del 2026, aggiungendo il risultato di San Paolo al secondo posto di Imola e al terzo della #50 a Spa-Francorchamps.

Hypercar, Ferrari prova a rilanciarsi

Il campionato arriva ad Austin con una classifica molto serrata al vertice. Toyota guida il Mondiale Costruttori con 132 punti, davanti a BMW con 127 e Ferrari con 88. Il distacco della Casa di Maranello dalla vetta è quindi di 44 lunghezze, con 25 punti in palio per il vincitore della 6 Ore.

Ancora più interessante la situazione tra i piloti. In testa a quota 75 punti ci sono René Rast e Robin Frijns sulla BMW #20 e l'equipaggio Toyota #7 di Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries, mentre Sheldon van der Linde è terzo a 65. La migliore Ferrari è la #51 di Pier Guidi, Giovinazzi e Calado, quarta con 57 punti, appena uno in più rispetto ai 56 della Toyota #8 di Brendon Hartley, Ryō Hirakawa e Sébastien Buemi.

WEC 2026, 6 Ore San Paolo: Ferrari #51 sul podio

Per Ferrari, Austin rappresenta quindi un'occasione importante per accorciare il distacco e dare continuità al buon risultato ottenuto in Brasile. La vettura #51 ha infatti mostrato di poter sfruttare strategie e gestione della gara per rimontare anche partendo da posizioni arretrate, mentre la #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen proverà a riscattare un weekend brasiliano chiuso al settimo posto dopo il contatto nel finale. La terza 499P in pista sarà ancora una volta la #83 di AF Corse con Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson, che occupano attualmente la nona posizione nella classifica Piloti con 31 punti.

Austin, una pista favorevole alla Ferrari?

Il Circuit of The Americas misura 5,513 chilometri ed è caratterizzato da 20 curve, nove a destra e undici a sinistra, oltre che da frequenti saliscendi. Per Ferrari il bilancio sul tracciato statunitense è particolarmente positivo: nelle due precedenti edizioni del WEC sono arrivate due pole position, rispettivamente con la #51 nel 2024 e con la #83 nel 2025, oltre alla vittoria della #83 nel 2024 e al secondo posto della #50 nel 2025.

FIA WEC: la vittoria Ferrari ad Austin nel 2024

La 499P ha inoltre dimostrato di adattarsi a condizioni molto diverse. Nel 2024 la gara si disputò con pista asciutta e temperature elevate, mentre l'edizione 2025 fu fortemente condizionata dalla pioggia, con oltre due terzi della corsa disputati sul bagnato. Per Ferrari c'è anche un precedente particolarmente significativo: il 1° settembre 2024 la Casa di Maranello ottenne due vittorie mondiali nella stessa giornata. Prima Charles Leclerc conquistò il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, poi la 499P #83 di Yifei Ye, Robert Kubica e Robert Shwartzman vinse la gara di Austin. Per il prototipo italiano fu il terzo successo assoluto, dopo quelli ottenuti a Le Mans nel 2023 e nel 2024.

Verso il cambio di calendario

Durante la pausa estiva, il FIA WEC ha inoltre modificato il programma delle ultime due gare della stagione. A causa delle persistenti tensioni politiche nell'area del Medio Oriente, Qatar e Bahrain sono stati sostituiti da Barcellona e Monza, che ospiteranno rispettivamente il penultimo e l'ultimo round del 2026: la 6 Ore di Barcellona il 18 ottobre e la 6 Ore di Monza l'8 novembre.

Prima, però, c'è Austin, dove Ferrari proverà a ridurre il divario da Toyota e BMW e a trasformare il positivo secondo posto di Interlagos in un nuovo passo avanti nella lotta per il titolo.

Il programma della Lone Star Le Mans

Gli orari riportati di seguito sono quelli locali di Austin; tra il Texas e l'Italia ci sono sette ore di differenza.

Venerdì 4 settembre Prove Libere 1: 11:30 locali, 18:30 italiane Prove Libere 2: 16:00 locali, 23:00 italiane

Sabato 5 settembre Prove Libere 3: 11:00 locali, 18:00 italiane Qualifiche: 15:40 locali, 22:40 italiane Hyperpole: 16:00 locali, 23:00 italiane

Domenica 6 settembre 6 Ore di Austin: 13:00 locali, 20:00 italiane Arrivo: 19:00 locali, 02:00 italiane di lunedì 7 settembre



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