Ferrari, la 6 Ore del Fuji nel mirino: orari e situazione WEC

Le Ferrari 499P tornano in scena al Fuji Speedway, in Giappone, per il terzultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2026. La 6 Ore del Fuji si disputerà domenica 27 settembre con partenza alle 11.00 locali, le 4.00 del mattino in Italia. A tre settimane dalla Lone Star Le Mans, che ha visto Ferrari conquistare la pole position con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi e ottenere la prima vittoria stagionale con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, le 499P affrontano un appuntamento particolarmente importante per le classifiche iridate.

WEC 2026: Ferrari 499P #51

La squadra ufficiale Ferrari-AF Corse è infatti terza nella classifica Costruttori. I 26 punti conquistati ad Austin hanno permesso alla Casa di Maranello di ridurre a 26 lunghezze il distacco dalla vetta occupata dalla Toyota. Nella classifica Piloti, i Campioni del Mondo in carica Pier Guidi-Calado-Giovinazzi sono quinti con 58 punti, a 17 dalla prima posizione di René Rast e Robin Frijns. Fuoco-Molina-Nielsen, vincitori in Texas, occupano invece il settimo posto con un distacco di 21 punti. Più indietro Ye-Hanson-Kubica, tredicesimi a quota 44 punti di distacco dopo il 14° posto ottenuto ad Austin con la 499P numero 83 di AF Corse.

I precedenti delle 499P al Fuji

Il Fuji Speedway non ha finora regalato risultati particolarmente significativi alle 499P nella classe Hypercar. Il miglior piazzamento della vettura Ferrari è il nono posto ottenuto sia nel 2024 da Fuoco, Molina e Nielsen sia nel 2025 da Ye, Hanson e Kubica.

WEC 2025, 6 Ore Fuji: le Ferrari 499P

Il circuito giapponese ha però portato soddisfazioni alla Casa di Maranello nelle classi GT. Nel 2024 la 296 LMGT3 del team Vista AF Corse ha conquistato il primo successo di classe al Fuji con il pilota ufficiale Ferrari Davide Rigon, insieme a Thomas Flohr e Francesco Castellacci. Nel 2023 lo stesso equipaggio aveva ottenuto con la 488 GTE l'ultima vittoria iridata della vettura.

Il Fuji Speedway e il programma del weekend

Inaugurato nel 1965, il Fuji Speedway misura 4,563 chilometri e comprende 16 curve. Il tracciato presenta diversi cambi di pendenza e un layout tecnico, caratterizzato da curve con raggio e velocità di percorrenza molto differenti. L'impianto è legato storicamente alle competizioni endurance e, dalla nascita del FIA WEC nel 2012, ha ospitato ogni anno una prova del campionato, con l'eccezione del 2021.

Il programma della 6 Ore del Fuji inizierà venerdì 25 settembre con due sessioni di Prove Libere da 90 minuti: la prima scatterà alle 10.15 locali, le 3.15 italiane, mentre la seconda è prevista alle 14.30 locali, le 7.30 italiane. Sabato 26 settembre si svolgerà la terza sessione di Prove Libere, dalle 9.30 alle 10.30 locali, ovvero dalle 2.30 alle 3.30 italiane. Nel pomeriggio spazio alle Qualifiche Hypercar alle 14.40 locali, le 7.40 italiane, e all'Hyperpole alle 15.30, le 8.30 italiane. Come detto, la 6 Ore del Fuji scatterà infine domenica 27 settembre alle 11.00 locali, le 4.00 italiane.

Nielsen e Ye rinnovano con Ferrari

Alla vigilia dell'appuntamento giapponese Ferrari ha inoltre comunicato il rinnovo pluriennale dei contratti di Nicklas Nielsen e Yifei Ye, entrambi piloti ufficiali della Casa di Maranello.

I due continueranno a rappresentare Ferrari nelle principali competizioni endurance internazionali. Nielsen ha conquistato la 24 Ore di Le Mans 2024 con la 499P #50, mentre Ye è tra i vincitori dell'edizione 2025 con la vettura gialla di AF Corse.

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