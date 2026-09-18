Ferrari, la 6 Ore del Fuji nel mirino: orari e situazione WEC

- 07/09/26 - WEC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori Hypercar e LMGT3
- 06/09/26 - Ferrari in pole ad Austin in maniera incredibile: Giovinazzi beffa Cadillac
- 29/07/26 - WEC 2026, stravolto il finale di stagione: stop a Qatar e Bahrain, entrano Barcellona e Monza
- 13/07/26 - Ferrari, podio storico nella 6 Ore di San Paolo: la 499P #51 sfata il tabù di Interlagos
- 12/07/26 - 6 Ore San Paolo: successo BMW, ma che rimonta per la Ferrari #51!
- 07/07/26 - 6 Ore di San Paolo: Ferrari a caccia del riscatto a Interlagos
- 15/06/26 - Ferrari, si chiude la striscia vincente alla 24 Ore di Le Mans: "Sapevamo sarebbe stato difficile"
- 14/06/26 - 24 Ore di Le Mans 2026: on board Ferrari 499P e 296 LMGT3 e aggiornamenti. Toyota torna al successo!
- 11/06/26 - 24 Ore di Le Mans 2026: BMW in pole con Vanthoor, Cadillac beffata dalla penalità
- 11/06/26 - 24 Ore di Le Mans, doccia fredda Ferrari: la #83 campione in carica fuori dall'Hyperpole
- 09/06/26 - 24 Ore di Le Mans 2026: entry list, orari TV e tutto quello che c'è da sapere
- 09/05/26 - 6 Ore di Spa: storica doppietta BMW, Ferrari sul podio. Riscatto McLaren tra le LMGT3
- 08/05/26 - 6 Ore Spa: pole storica per Peugeot, deludono Ferrari e Toyota
- 05/05/26 - 6 Ore di Spa: in Belgio riparte la sfida tra Toyota e Ferrari su una pista imprevedibile
- 19/04/26 - 6 Ore Imola: successo numero 50 per Toyota, Ferrari seconda
- 18/04/26 - Ferrari in pole a Imola: Giovinazzi beffa Toyota per 11 millesimi
- 15/04/26 - Prologo Imola: dominio della Ferrari che sigla una tripletta
- 14/04/26 - Finalmente WEC! Oggi il Prologo a Imola, nel weekend la prima gara. Tutte le info
- 13/03/26 - FIA e WEC ci provano: Qatar 1812km riposizionata nel calendario 2026
- 11/03/26 - Imola alza il sipario sulla 6 ore del WEC: la sfida alla Ferrari parte dal cuore della Motor Valley
- 03/03/26 - Rinviata la Qatar 1812km: il campionato prenderà il via da Imola
- 26/02/26 - Peugeot presenta la livrea 2026 della 9X8, ispirata alla tradizione GTi
- 25/02/26 - WEC, la Ferrari presenta la livrea 2026 della 499P: così si evolve un'icona
- 31/12/25 - WEC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Endurance
- 13/12/25 - Valentino Rossi lascia il Mondiale Endurance, ma nel suo futuro ci sono ancora le quattro ruote
- 09/12/25 - La entry list 2026 del FIA WEC: 14 costruttori, un addio e una novità
Le Ferrari 499P tornano in scena al Fuji Speedway, in Giappone, per il terzultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2026. La 6 Ore del Fuji si disputerà domenica 27 settembre con partenza alle 11.00 locali, le 4.00 del mattino in Italia. A tre settimane dalla Lone Star Le Mans, che ha visto Ferrari conquistare la pole position con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi e ottenere la prima vittoria stagionale con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, le 499P affrontano un appuntamento particolarmente importante per le classifiche iridate.
La squadra ufficiale Ferrari-AF Corse è infatti terza nella classifica Costruttori. I 26 punti conquistati ad Austin hanno permesso alla Casa di Maranello di ridurre a 26 lunghezze il distacco dalla vetta occupata dalla Toyota. Nella classifica Piloti, i Campioni del Mondo in carica Pier Guidi-Calado-Giovinazzi sono quinti con 58 punti, a 17 dalla prima posizione di René Rast e Robin Frijns. Fuoco-Molina-Nielsen, vincitori in Texas, occupano invece il settimo posto con un distacco di 21 punti. Più indietro Ye-Hanson-Kubica, tredicesimi a quota 44 punti di distacco dopo il 14° posto ottenuto ad Austin con la 499P numero 83 di AF Corse.
I precedenti delle 499P al Fuji
Il Fuji Speedway non ha finora regalato risultati particolarmente significativi alle 499P nella classe Hypercar. Il miglior piazzamento della vettura Ferrari è il nono posto ottenuto sia nel 2024 da Fuoco, Molina e Nielsen sia nel 2025 da Ye, Hanson e Kubica.
WEC 2025, 6 Ore Fuji: le Ferrari 499P
Il circuito giapponese ha però portato soddisfazioni alla Casa di Maranello nelle classi GT. Nel 2024 la 296 LMGT3 del team Vista AF Corse ha conquistato il primo successo di classe al Fuji con il pilota ufficiale Ferrari Davide Rigon, insieme a Thomas Flohr e Francesco Castellacci. Nel 2023 lo stesso equipaggio aveva ottenuto con la 488 GTE l'ultima vittoria iridata della vettura.
Il Fuji Speedway e il programma del weekend
Inaugurato nel 1965, il Fuji Speedway misura 4,563 chilometri e comprende 16 curve. Il tracciato presenta diversi cambi di pendenza e un layout tecnico, caratterizzato da curve con raggio e velocità di percorrenza molto differenti. L'impianto è legato storicamente alle competizioni endurance e, dalla nascita del FIA WEC nel 2012, ha ospitato ogni anno una prova del campionato, con l'eccezione del 2021.
Il programma della 6 Ore del Fuji inizierà venerdì 25 settembre con due sessioni di Prove Libere da 90 minuti: la prima scatterà alle 10.15 locali, le 3.15 italiane, mentre la seconda è prevista alle 14.30 locali, le 7.30 italiane. Sabato 26 settembre si svolgerà la terza sessione di Prove Libere, dalle 9.30 alle 10.30 locali, ovvero dalle 2.30 alle 3.30 italiane. Nel pomeriggio spazio alle Qualifiche Hypercar alle 14.40 locali, le 7.40 italiane, e all'Hyperpole alle 15.30, le 8.30 italiane. Come detto, la 6 Ore del Fuji scatterà infine domenica 27 settembre alle 11.00 locali, le 4.00 italiane.
Nielsen e Ye rinnovano con Ferrari
Alla vigilia dell'appuntamento giapponese Ferrari ha inoltre comunicato il rinnovo pluriennale dei contratti di Nicklas Nielsen e Yifei Ye, entrambi piloti ufficiali della Casa di Maranello.
I due continueranno a rappresentare Ferrari nelle principali competizioni endurance internazionali. Nielsen ha conquistato la 24 Ore di Le Mans 2024 con la 499P #50, mentre Ye è tra i vincitori dell'edizione 2025 con la vettura gialla di AF Corse.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.