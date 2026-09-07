Ferrari: la fortuna dà e la fortuna toglie ad Austin, ma la vittoria riapre il Mondiale Costruttori

La Ferrari 499P #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsenha conquistato ad Austin la prima vittoria stagionale nel FIA WEC, al termine di una gara decisa nel finale dal ritiro della Toyota #7. Gara molto più complicata invece per la #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, undicesima dopo essere stata a lungo in lotta per il successo. Ecco le reazioni e il bilancio del weekend delle 499P attraverso le parole dei protagonisti.

WEC 2026, Lone Star Le Mans: l'equipaggio vincente della Ferrari 499P #50

Ferrari #50, la strategia premia Fuoco, Molina e Nielsen

La #50 ha costruito il successo nella Lone Star Le Mans attraverso una strategia differente e una gestione efficace degli pneumatici, resistendo nel finale prima di ereditare la leadership dalla Toyota: ''La strategia è stata veramente difficile da gestire, ma tutta la squadra ha fatto un grande lavoro e siamo stati premiati. Sono molto felice per il risultato, aspettavamo di tornare sul gradino più alto del podio da un po' di tempo e finalmente ci siamo riusciti'' ha commentato Fuoco.

Molina ha sottolineato il lavoro collettivo: ''Un ottimo risultato per il nostro equipaggio e per la Ferrari, che siamo riusciti a raggiungere grazie a un lavoro perfetto come squadra''. Nielsen guarda invece all'impatto del risultato sul campionato: ''È stata una gara davvero imprevedibile che alla fine siamo riusciti a vincere sfruttando le potenzialità della nostra vettura e un ottimo lavoro in termini di strategia e gestione delle gomme. È bellissimo tornare alla vittoria e portare a casa tanti punti per la classifica iridata''. In classifica generale la Ferrari rimane terza, ma si porta a 26 punti dalla prima posizione della Toyota.

Ferrari #51, la pole non basta

La vettura partita dalla pole, ma ha perso progressivamente terreno dopo un problema alla ripartenza dal pit-stop. Pier Guidi ha evidenziato il peso delle neutralizzazioni: ''In questa Lone Star Le Mans sono successe tante cose fuori dal nostro controllo e la fortuna nelle fasi di neutralizzazione non è mai stata dalla nostra parte. Peccato lasciare l'America solo con il punto ottenuto per la pole position''.

WEC 2026, Lone Star Le Mans: Ferrari #51

Calado ha aggiunto: ''Dopo aver conquistato la pole position sicuramente partivamo con l'ambizione di poter ottenere un risultato migliore. Dopo un inizio gara perfetto la corsa si è complicata''. Giovinazzi ha spiegato cosa è successo: ''Per il nostro equipaggio, purtroppo, dopo un ottimo inizio, la corsa è stata tutta in salita. Nel finale abbiamo provato con una strategia più aggressiva a recuperare, ma l’ultima Safety Car ha reso impossibile il tentativo di rimonta''.

Coletta e Cannizzo: l'alternanza di fortuna e sfortuna

Antonello Coletta ha sottolineato il contrasto tra la sfortuna della #51 e la svolta favorevole arrivata con la #50: ''Nelle prime tre ore la vittoria sembrava completamente alla nostra portata con la 499P numero 51, poi purtroppo c’è stato un problema alla ripartenza dal pit-stop e da lì la corsa si è complicata tantissimo. In ogni caso, anche grazie a un pizzico di fortuna, perché Toyota era ormai vicina alla vittoria anche se con un piccolo margine rispetto alla 50, alla fine abbiamo centrato un grande traguardo su una pista che ci ha sempre visto protagonisti''.

Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Cars, ha rimarcato il valore del successo ottenuto dopo una gara complessa: ''Ci sono state varie situazioni che ci hanno sfavorito nel corso delle sei ore, soprattutto con le neutralizzazioni nei momenti sbagliati, e il problema durante il pit-stop quando un errore accidentale di Giovinazzi ha causato lo spegnimento della vettura, ed è stato necessario un reset''. Cannizzo ha poi aggiunto: ''Porteremo a casa diversi spunti di miglioramento per continuare a lottare fino alla fine per il campionato''. Il Mondiale Endurance tornerà in azione a fine mese, con la 6 Ore del Fuji.

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