WEC 2026

6 Ore Barcellona: Toyota domina e si assicura il titolo Costruttori. Ferrari sul podio

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29 minuti fa - Toyota senza rivali nella domenica umida di Barcellona

Toyota chiude i discorsi iridati con una doppietta al Montmelo. Ferrari "prima degli altri" e a podio con la #50
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Toyota domina la 6 Ore di Barcellona e conquista il titolo Costruttori del FIA WEC 2026. La Casa giapponese ha firmato una doppietta con le GR010 Hybrid, imponendosi nella prima gara nella storia del Mondiale Endurance disputata sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Il successo è andato alla #8 di Sébastien Buemi, Ryō Hirakawa e Brendon Hartley, davanti alla vettura gemella #7 di Nyck de Vries, Kamui Kobayashi e Mike Conway. Sul terzo gradino del podio è salita la Ferrari 499P #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

Per Toyota si tratta della terza vittoria stagionale della #8, la seconda consecutiva dopo il successo del Fuji. Un risultato che consegna al costruttore giapponese l'ottavo titolo nella storia del WEC, il quinto nella categoria Hypercar dal 2021. La squadra si presenterà così all'ultimo appuntamento di Monza con il campionato Costruttori già in tasca e un margine importante anche nella classifica Piloti.

Toyota, dominio dall'inizio alla fine

La gara di Barcellona è iniziata su una pista bagnata, con tutte le vetture che hanno scelto pneumatici da pioggia. In queste condizioni le Ferrari hanno mostrato subito un buon passo: la #83 di AF Corse, partita dalla sesta posizione, è risalita fino al secondo posto nel primo giro, mentre la #50 ha occupato la quarta posizione. Anche la #51, scattata quattordicesima, è riuscita a entrare rapidamente nella top 10.

Con il passare delle ore, però, la Toyota #8 ha preso il controllo della corsa, costruendo il proprio successo già nella prima parte e mantenendo la leadership anche quando la pista ha iniziato ad asciugarsi, consentendo il passaggio alle gomme slick. Buemi, Hirakawa e Hartley hanno gestito la fase centrale e quella conclusiva senza cedere il comando, tagliando il traguardo davanti ai compagni della #7. La doppietta ha permesso a Toyota di festeggiare matematicamente il titolo Costruttori, consolidando anche la posizione dei tre piloti della #8 in vetta al Mondiale Piloti in vista della gara conclusiva della stagione.

Alle spalle delle due vetture giapponesi ha chiuso la Ferrari #50, staccata di 39”725 dalla vincitrice. Quarta posizione per la prima Alpine, con la #35, mentre la Ferrari #83 ha completato la gara al quinto posto. La classifica conferma la competitività delle 499P, capaci di recuperare terreno dopo la partenza sul bagnato, ma non abbastanza per contrastare il passo delle Toyota.

Ferrari, podio per la #50: la #83 quinta, la #51 fuori dai punti

La migliore delle tre 499P è stata la Ferrari #50 di Fuoco, Molina e Nielsen, terza al traguardo dopo una gara in rimonta. Nelle prime fasi Molina ha portato la vettura nelle posizioni di vertice, mentre Nielsen e Fuoco hanno gestito il successivo passaggio alle gomme da asciutto, consolidando la posizione sul podio. Quinto posto per la Ferrari #83 di AF Corse, condivisa da Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson. La vettura ha confermato il proprio potenziale dopo l'ottima partenza, mantenendosi in lotta nelle prime posizioni grazie al contributo di Ye nella fase centrale e di Kubica negli ultimi turni.

Giornata più difficile, invece, per la Ferrari #51 dei campioni del mondo in carica Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Dopo una prima parte promettente, la vettura ha perso terreno nella seconda metà di gara, scivolando fuori dalla zona punti fino al quindicesimo posto finale. La tappa catalana consegna dunque a Ferrari un podio importante, anche se l'appuntamento conclusivo della stagione, previsto in Italia, non potrà più riaprire i giochi iridati. La 6 Ore di Monza, in programma dal 6 all'8 novembre, sarà l'ultima occasione per chiudere il 2026 con un risultato di peso davanti al pubblico italiano.

LMGT3, prima vittoria stagionale per Porsche

Nella classe LMGT3 il successo è andato alla Porsche 911 GT3 R #92 di The Bend Manthey, affidata a Richard Lietz, Yasser Shahin e Riccardo Pera. L'equipaggio ha dominato la gara conquistando la prima vittoria stagionale per la squadra. Il risultato conferma l'equilibrio della categoria: con il successo di Barcellona sono infatti sette i vincitori diversi nelle sette gare disputate nel 2026, un dato che sottolinea quanto sia serrata la competizione tra i costruttori della classe GT.

Il WEC si prepara ora all'ultimo appuntamento della stagione, la 6 Ore di Monza in programma nel fine settimana dell'8 novembre, per scrivere gli ultimi verdetti della stagione 2026.

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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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