6 Ore Monza: pole Ferrari con Fuoco! Giovinazzi quarto, Toyota indietro

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La Ferrari non delude i suoi tifosi accorsi all'Autodromo Nazionale e si prende la pole position della 6 Ore di Monza, ultimo appuntamento del mondiale Endurance 2026. Il miglior tempo è stato fatto segnare dalla 499P #50 pilotata da Antonio Fuoco che, nella decisiva Hyperpole, ha preceduto di meno di un decimo la Genesis Magma Racing #19, vicina a replicare il risultato che la vettura gemella #17 aveva ottenuto a Barcellona nel precedente appuntamento. Quarto tempo per la Ferrari #51 affidata ad Antonio Giovinazzi, battuto per appena 32 millesimi dalla Cadillac #38
POLE POSITION FOR FERRARI AT HOME! 🇮🇹 @Anto_Fuoco delivers the fastest lap in Hyperpole, securing the front spot on the grid for the #50 @FerrariHypercar ahead of tomorrow’s 6 Hours of Monza. #WEC #6HMonza #Ferrari https://t.co/fYrmkoLfql— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 7, 2026
Ferrari davanti a tutti, Toyota in difficoltà
La Ferrari ha confermato la propria competitività sin dalla prima fase delle qualifiche, disputata su pista asciutta dopo tre sessioni di prove libere condizionate dalla pioggia. Fuoco ha chiuso nettamente al comando la sessione iniziale, per poi ripetersi nella Hyperpole, dove la concorrenza si è fatta decisamente più serrata. Il pilota calabrese ha conquistato così la quinta pole position assoluta della sua carriera nel FIA WEC, la prima dopo un'attesa di 18 mesi.
Per la 499P si tratta dell'undicesima pole position nel Mondiale Endurance e della quarta consecutiva in Italia, considerando anche le tre ottenute a Imola nelle ultime stagioni. Un risultato che conferma il feeling della Hypercar di Maranello con i circuiti di casa e che mette Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen nelle condizioni ideali per cercare la seconda vittoria stagionale, dopo quella conquistata ad Austin.
Alle spalle della Ferrari, la Genesis ha confermato gli importanti progressi mostrati a Barcellona. Questa volta è stato Mathieu Jaminet a portare la GMR-001 #19 in prima fila, fermandosi ad appena 96 millesimi dal miglior tempo. Meno fortunato Mathys Jaubert, autore della pole position in Spagna, che con la vettura gemella non è riuscito a qualificarsi per la Hyperpole. La seconda fila sarà occupata dalla Cadillac #38 di Earl Bamber e dalla Ferrari #51 di Giovinazzi, mentre il quinto tempo è stato ottenuto da Théo Pourchaire con la Peugeot 9X8 #94, impegnata nell'ultima gara nella sua attuale configurazione tecnica. L'altra Peugeot, la #93 guidata da Nick Cassidy, ha invece chiuso in nona posizione.
WEC 2026, 6 Ore Monza: Ferrari 499P #51
La sorpresa negativa delle qualifiche arriva dalla Toyota, già campione del mondo Costruttori e ancora impegnata nella sfida interna per il titolo Piloti. Nessuna delle due TR010 Hybrid è riuscita a superare la prima fase: Ryō Hirakawa, al volante della #8 che guida il campionato con 17 punti di vantaggio, ha ottenuto solamente il quindicesimo tempo, precedendo di una posizione Kamui Kobayashi sulla #7. Diventa quindi sempre più difficile per quest'ultima sognare il ribaltone in classifica sulla vettura gemella. Peggio delle due Toyota ha fatto soltanto la BMW #15, diciassettesima e ultima tra le Hypercar.
La gara di domenica si preannuncia dunque particolarmente interessante, con le Ferrari nelle prime due file a giocarsi il successo, con un occhio al secondo posto nella classifica Costruttori, e le Toyota costrette a una rimonta per giocarsi il titolo Piloti.
|Pos
|Auto
|Tempo
|Distacco
|1
|Ferrari 499P #50
|1:33.364
|—
|2
|Genesis GMR-001 #19
|1:33.460
|+0.096
|3
|Cadillac V-Series.R #38
|1:33.541
|+0.177
|4
|Ferrari 499P #51
|1:33.573
|+0.209
|5
|Peugeot 9X8 #94
|1:33.617
|+0.253
|6
|Alpine A424 #36
|1:33.858
|+0.494
|7
|Cadillac V-Series.R #12
|1:33.900
|+0.536
|8
|Ferrari 499P #83
|1:33.922
|+0.558
|9
|Peugeot 9X8 #93
|1:34.084
|+0.720
|10
|BMW M Hybrid V8 #20
|1:34.415
|+1.051
LMGT3: Lexus in pole position per l'ultima gara
Nella categoria LMGT3 la pole position è stata conquistata dalla Lexus RC F GT3 #78 dell'Akkodis ASP Team, affidata a Hadrien David. Il giovane francese ha sfruttato al meglio le condizioni di pista ancora umida, precedendo la Corvette #33 perr appena 14 millesimi e ottenendo la seconda pole position della carriera nel FIA WEC, dopo quella conquistata a Spa-Francorchamps. Qualifica decisa sul filo dei centesimi, considerando che terza si è classifica la Ford di Proton Competition a 58 millesimi, metre è solo quindicesima la Ferrari #54 di Vista AF Corse.
Il risultato assume un significato particolare per la Lexus RC F, che domenica disputerà la sua ultima gara nel Mondiale Endurance. David dividerà l'abitacolo con Tom Van Rompuy ed Esteban Masson, con l'obiettivo di trasformare la pole in una vittoria e regalare alla squadra un finale positivo dopo una stagione nella quale il secondo posto alla 24 Ore di Le Mans è stato l'unico podio conquistato.
|Pos
|Auto
|Tempo
|Distacco
|1
|Lexus RC F GT3 #78
|1:47.523
|—
|2
|Corvette Z06 GT3.R #33
|1:47.537
|+0.014
|3
|Ford Mustang GT3 #77
|1:47.595
|+0.072
|4
|Aston Martin Vantage AMR GT3 #23
|1:47.701
|+0.178
|5
|Lexus RC F GT3 #87
|1:47.733
|+0.210
|6
|Aston Martin Vantage AMR GT3 #27
|1:47.760
|+0.237
|7
|Ford Mustang GT3 #88
|1:47.768
|+0.245
|8
|Mercedes-AMG GT3 #61
|1:48.037
|+0.514
|9
|Porsche 911 GT3 R #91
|1:48.084
|+0.561
|10
|Corvette Z06 GT3.R #34
|1:49.363
|1.840
La 6 Ore di Monza, prova finale del WEC 2026, prenderà il via domenica 8 novembre alle ore 11. Qui tutte le informazioni utili per chi vuole accedere all'Autodromo.
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Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.