WEC 2026

6 Ore Monza: pole Ferrari con Fuoco! Giovinazzi quarto, Toyota indietro

Avatar di Luca Manacorda,

13 minuti fa - Ottimo risultato per le 499P davanti ai propri tifosi

Ferrari protagonista nelle qualifiche di Monza, con le tre 499P nelle prime otto posizioni, mentre le due Toyota non brillano
Benvenuto nello Speciale WEC 2026, composto da 39 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario WEC 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

La Ferrari non delude i suoi tifosi accorsi all'Autodromo Nazionale e si prende la pole position della 6 Ore di Monza, ultimo appuntamento del mondiale Endurance 2026. Il miglior tempo è stato fatto segnare dalla 499P #50 pilotata da Antonio Fuoco che, nella decisiva Hyperpole, ha preceduto di meno di un decimo la Genesis Magma Racing #19, vicina a replicare il risultato che la vettura gemella #17 aveva ottenuto a Barcellona nel precedente appuntamento. Quarto tempo per la Ferrari #51 affidata ad Antonio Giovinazzi, battuto per appena 32 millesimi dalla Cadillac #38

Ferrari davanti a tutti, Toyota in difficoltà

La Ferrari ha confermato la propria competitività sin dalla prima fase delle qualifiche, disputata su pista asciutta dopo tre sessioni di prove libere condizionate dalla pioggia. Fuoco ha chiuso nettamente al comando la sessione iniziale, per poi ripetersi nella Hyperpole, dove la concorrenza si è fatta decisamente più serrata. Il pilota calabrese ha conquistato così la quinta pole position assoluta della sua carriera nel FIA WEC, la prima dopo un'attesa di 18 mesi.

Per la 499P si tratta dell'undicesima pole position nel Mondiale Endurance e della quarta consecutiva in Italia, considerando anche le tre ottenute a Imola nelle ultime stagioni. Un risultato che conferma il feeling della Hypercar di Maranello con i circuiti di casa e che mette Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen nelle condizioni ideali per cercare la seconda vittoria stagionale, dopo quella conquistata ad Austin.

Alle spalle della Ferrari, la Genesis ha confermato gli importanti progressi mostrati a Barcellona. Questa volta è stato Mathieu Jaminet a portare la GMR-001 #19 in prima fila, fermandosi ad appena 96 millesimi dal miglior tempo. Meno fortunato Mathys Jaubert, autore della pole position in Spagna, che con la vettura gemella non è riuscito a qualificarsi per la Hyperpole. La seconda fila sarà occupata dalla Cadillac #38 di Earl Bamber e dalla Ferrari #51 di Giovinazzi, mentre il quinto tempo è stato ottenuto da Théo Pourchaire con la Peugeot 9X8 #94, impegnata nell'ultima gara nella sua attuale configurazione tecnica. L'altra Peugeot, la #93 guidata da Nick Cassidy, ha invece chiuso in nona posizione.

WEC 2026, 6 Ore Monza: Ferrari 499P #51

La sorpresa negativa delle qualifiche arriva dalla Toyota, già campione del mondo Costruttori e ancora impegnata nella sfida interna per il titolo Piloti. Nessuna delle due TR010 Hybrid è riuscita a superare la prima fase: Ryō Hirakawa, al volante della #8 che guida il campionato con 17 punti di vantaggio, ha ottenuto solamente il quindicesimo tempo, precedendo di una posizione Kamui Kobayashi sulla #7. Diventa quindi sempre più difficile per quest'ultima sognare il ribaltone in classifica sulla vettura gemella. Peggio delle due Toyota ha fatto soltanto la BMW #15, diciassettesima e ultima tra le Hypercar.

La gara di domenica si preannuncia dunque particolarmente interessante, con le Ferrari nelle prime due file a giocarsi il successo, con un occhio al secondo posto nella classifica Costruttori, e le Toyota costrette a una rimonta per giocarsi il titolo Piloti.

PosAutoTempoDistacco
1Ferrari 499P #501:33.364
2Genesis GMR-001 #191:33.460+0.096
3Cadillac V-Series.R #381:33.541+0.177
4Ferrari 499P #511:33.573+0.209
5Peugeot 9X8 #941:33.617+0.253
6Alpine A424 #361:33.858+0.494
7Cadillac V-Series.R #121:33.900+0.536
8Ferrari 499P #831:33.922+0.558
9Peugeot 9X8 #931:34.084+0.720
10BMW M Hybrid V8 #201:34.415+1.051

LMGT3: Lexus in pole position per l'ultima gara

Nella categoria LMGT3 la pole position è stata conquistata dalla Lexus RC F GT3 #78 dell'Akkodis ASP Team, affidata a Hadrien David. Il giovane francese ha sfruttato al meglio le condizioni di pista ancora umida, precedendo la Corvette #33 perr appena 14 millesimi e ottenendo la seconda pole position della carriera nel FIA WEC, dopo quella conquistata a Spa-Francorchamps. Qualifica decisa sul filo dei centesimi, considerando che terza si è classifica la Ford di Proton Competition a 58 millesimi, metre è solo quindicesima la Ferrari #54 di Vista AF Corse.

Il risultato assume un significato particolare per la Lexus RC F, che domenica disputerà la sua ultima gara nel Mondiale Endurance. David dividerà l'abitacolo con Tom Van Rompuy ed Esteban Masson, con l'obiettivo di trasformare la pole in una vittoria e regalare alla squadra un finale positivo dopo una stagione nella quale il secondo posto alla 24 Ore di Le Mans è stato l'unico podio conquistato.

PosAutoTempoDistacco
1Lexus RC F GT3 #781:47.523
2Corvette Z06 GT3.R #331:47.537+0.014
3Ford Mustang GT3 #771:47.595+0.072
4Aston Martin Vantage AMR GT3 #231:47.701+0.178
5Lexus RC F GT3 #871:47.733+0.210
6Aston Martin Vantage AMR GT3 #271:47.760+0.237
7Ford Mustang GT3 #881:47.768+0.245
8Mercedes-AMG GT3 #611:48.037+0.514
9Porsche 911 GT3 R #911:48.084+0.561
10Corvette Z06 GT3.R #341:49.3631.840

La 6 Ore di Monza, prova finale del WEC 2026, prenderà il via domenica 8 novembre alle ore 11. Qui tutte le informazioni utili per chi vuole accedere all'Autodromo.

VEDI ANCHE
6 Ore Monza 2026: titoli in palio, orari, programma, biglietti e prezzi
6 Ore Monza 2026: le Toyota si sfidano per il titolo. Programma, orari e biglietti
WEC 2026: classifiche dei mondiali Hypercar e LMGT3
WEC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori Hypercar e LMGT3
WEC, dietro le quinte della 6 Ore di Barcellona
Dietro le quinte del WEC: la 6 Ore di Barcellona vissuta dai box
Tags
toyotabmwferraricadillacalpinequalificheantonio fuocoantonio giovinazziWEC 2026

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

Gli articoli di Luca

WEC 2026