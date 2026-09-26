WEC 2026

6 Ore Fuji: pioggia e nebbia fermano le qualifiche. Alpine in pole, indietro Ferrari, BMW e Toyota

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3 ore fa - Il maltempo in Giappone si trasforma in una beffa

Pioggia e nebbia cancellano le qualifiche: la griglia di partenza viene definita sulla base dei migliori tempi delle prove libere
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Le qualifiche della 6 Ore del Fuji del FIA WEC 2026 non sono state disputate. La forte pioggia caduta sul circuito giapponese ha infatti costretto la direzione gara a interrompere la sessione LMGT3, iniziata regolarmente, dopo l'uscita di pista della Ferrari #21 VISTA AF Corse di François Heriau. Le condizioni meteo e le previsioni di un ulteriore peggioramento, con pioggia più intensa e nebbia sul circuito giapponese, hanno quindi portato alla cancellazione delle restanti sessioni di qualifica.

Come previsto dal regolamento, la griglia di partenza è stata così determinata sulla base dei migliori tempi ottenuti nelle tre sessioni di Prove Libere disputate tra venerdì e sabato mattina.

Alpine in prima fila

In Hypercar la pole position è andata alla Alpine #36. Il tempo di 1'40''594 realizzato da Victor Martins in FP2 ha garantito alla A424 la prima posizione in griglia e, soprattutto, la prima pole della sua storia nel FIA WEC. Sarà una prima fila tutta Alpine, con la #35 accanto alla vettura gemella. Il Costruttore francese partirà quindi dalla posizione ideale per provare a difendere il successo conquistato lo scorso anno al Fuji.

Inizialmente la seconda posizione sarebbe spettata alla Aston Martin #007 Valkyrie, ma la vettura è stata retrocessa in quarta posizione dopo una penalità per aver causato un contatto durante la FP3 del mattino. La terza posizione sarà occupata dalla Genesis Magma Racing #17, miglior risultato di sempre in qualifica per il Costruttore coreano nel FIA WEC.

Ferrari costretta alla rimonta

La situazione è meno favorevole per Ferrari. La 499P #50 scatterà dall'11° posto, alle spalle della Peugeot #93 e della Cadillac #12 e davanti alla Ferrari #83 di AF Corse.

La #51 partirà invece dalla 16ª posizione e sarà quindi chiamata a una gara di rimonta, come del resto la #50, in un appuntamento particolarmente importante anche per le classifiche del Mondiale. In fondo alla griglia anche le altre vetture di vertice, la Toyota #7 scatterà dalla 13ª posizione, davanti alla BMW #15, mentre la BMW #20 chiuderà la griglia della classe Hypercar dalla 17ª posizione.

Ford in pole nella LMGT3

In LMGT3 la pole position è stata assegnata alla Ford Mustang #77 di Proton Competition, grazie al miglior tempo ottenuto in FP2 nella giornata di venerdì. Per Ford si tratta della prima pole position con la Mustang dal successo in qualifica ottenuto alla Lone Star Le Mans di Austin nel settembre 2025.

La 6 Ore del Fuji scatterà domenica con una griglia rivoluzionata dal meteo che potrebbe avere forti ripercussioni nella lotta per il titolo, con Ferrari che nonostante una posizione di partenza tutt'altro che ottimale può puntare a rosicchiare punti in classifica generale a Toyota e BMW.

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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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