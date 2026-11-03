6 Ore Monza 2026: le Toyota si sfidano per il titolo. Programma, orari e biglietti

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Il FIA World Endurance Championship torna a Monza per l'ultimo appuntamento della stagione 2026. Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, l'Autodromo Nazionale ospiterà il gran finale del Mondiale Endurance, che torna nel Tempio della Velocità dopo tre anni di assenza. La 6 Ore di Monza scatterà domenica alle ore 11 e assegnerà gli ultimi titoli ancora in palio, con la sfida tutta interna alla Toyota per il Mondiale Piloti Hypercar e quella tra Corvette e Porsche nella LMGT3.
Il pubblico potrà assistere alle prove libere del venerdì, alle qualifiche e alle Hyperpole del sabato e naturalmente alla gara di domenica. Non mancheranno le attività collaterali, con accesso al paddock, Pit Walk, sessioni autografi e una Fanzone dedicata agli appassionati.
WEC Monza 2026: il programma e gli orari del weekend
L'attività in pista inizierà venerdì 6 novembre con le prime due sessioni di prove libere, entrambe della durata di 90 minuti. Sabato mattina è in programma l'ultima ora di prove, prima delle qualifiche del pomeriggio che determineranno le griglie di partenza delle categorie LMGT3 e Hypercar e che saranno come sempre divise tra una prima parte aperta a tutti gli iscritti e la decisiva Hyperpole a cui accedono le 10 vetture più veloci.
Domenica 8 novembre sarà invece la giornata della gara, con partenza alle ore 11 e arrivo previsto alle 17. Di seguito il programma completo delle sessioni del FIA WEC.
Venerdì 6 novembre
|Orario
|Sessione
|10:30-12:00
|Prove libere 1
|14:30-16:00
|Prove libere 2
Sabato 7 novembre
|Orario
|Sessione
|10:30-11:30
|Prove libere 3
|11:40-12:40
|Pit Walk
|11:45-12:15
|Sessione autografi
|14:20-14:32
|Qualifiche LMGT3
|14:40-14:50
|Hyperpole LMGT3
|15:00-15:12
|Qualifiche Hypercar
|15:20-15:30
|Hyperpole Hypercar
Domenica 8 novembre
|Orario
|Sessione
|08:45-09:45
|Pit Walk
|08:50-09:20
|Sessione autografi
|10:15
|Apertura Grid Walk
|11:00
|Partenza 6 Ore di Monza
|17:00
|Arrivo previsto
|17:05
|Ingresso del pubblico in pista per la premiazione
Il programma comprende anche le gare di contorno delle Legends of Le Mans, previste sabato alle 13:20 e alle 16:20, entrambe sulla distanza di 40 minuti.
Biglietti 6 Ore di Monza 2026: prezzi e tipologie
Per assistere alla 6 Ore di Monza sono disponibili biglietti giornalieri e abbonamenti validi per tutte e tre le giornate. La formula base è il Posto Unico, che consente l'accesso alle tribune disponibili, senza assegnazione numerata dei posti. Chi desidera avvicinarsi ulteriormente alle vetture e alle squadre può acquistare anche l'ingresso al paddock e, nelle giornate di sabato e domenica, la Pit Walk.
WEC 2026, 6 Ore Monza: le tribune disponibili. Foto: @Monzanet
Questi i prezzi standard dei biglietti:
|Tipologia
|Venerdì
|Sabato
|Domenica
|Tre giorni
|Posto Unico
|28 €
|40 €
|50 €
|84 €
|Posto Unico + Paddock
|48 €
|80 €
|90 €
|174 €
|Posto Unico + Paddock + Pit Walk
|—
|100 €
|110 €
|214 €
Sono previste tariffe agevolate per bambini e ragazzi: l'ingresso è gratuito fino a 6 anni, mentre per la fascia dai 7 agli 11 anni il Posto Unico costa 5 euro per ciascuna giornata oppure 12 euro per l'abbonamento. Per i giovani dai 12 ai 24 anni e gli over 65 il biglietto giornaliero base costa 25 euro il venerdì e il sabato, 30 euro la domenica, mentre l'abbonamento è proposto a 66 euro. I soci ACI possono usufruire delle tariffe agevolate Early Bird anche durante il weekend di gara, acquistando il biglietto esclusivamente presso le biglietterie fisiche agli ingressi del circuito.
I tagliandi sono disponibili online attraverso TicketOne e presso le biglietterie dell'Autodromo nei giorni dell'evento. Il parcheggio è incluso nel biglietto fino a esaurimento dei posti disponibili.
Paddock, Pit Walk e Fanzone: le attività per il pubblico
La 6 Ore di Monza offrirà diverse opportunità per vivere da vicino il Mondiale Endurance (qui il racconto della nostra esperienza dietro le quinte nel weekend di Barcellona). L'accesso al paddock, disponibile con i biglietti dedicati, consentirà di osservare l'attività delle squadre nell'area riservata ai team, mentre la Pit Walk permetterà di avvicinarsi ai box delle vetture protagoniste del campionato.
Sabato e domenica sono previste anche le sessioni autografi con i piloti. La Fanzone ospiterà esposizioni di auto, simulatori di guida, punti vendita del merchandising ufficiale, un maxischermo per seguire l'azione in pista, aree ristoro e spazi dedicati ai bambini.
Come arrivare all'Autodromo di Monza: ingressi e parcheggi
Gli orari di apertura al pubblico saranno dalle 8 alle 17:30 venerdì e sabato, mentre domenica i cancelli apriranno alle 7:30, sempre con chiusura prevista alle 17:30. Per chi arriva in automobile saranno disponibili gli ingressi Gate A - Vedano e Gate B - Santa Maria alle Selve, aperti in tutte e tre le giornate. Gli accessi pedonali saranno invece quelli di Vedano, sempre attivo, e del Gate G - Mirabello, utilizzabile sabato e domenica.
Per domenica 8 novembre è inoltre previsto un servizio combinato treno e navetta, con un biglietto unico che permette di raggiungere la stazione ferroviaria di Monza da qualsiasi stazione della Lombardia e proseguire fino all'Autodromo. L'ingresso al circuito è gratuito per le persone con disabilità, con parcheggio dedicato P9 e area riservata presso la Tribuna Centrale. È previsto anche l'accesso di un accompagnatore con biglietto al costo di un euro.
Hypercar: Toyota campione Costruttori, sfida interna per il titolo Piloti
Dal punto di vista sportivo, la 6 Ore di Monza assegnerà il titolo Piloti Hypercar, con una sfida tutta interna alla Toyota. Il costruttore giapponese ha già conquistato il Mondiale Costruttori grazie alla doppietta ottenuta nell'ultimo appuntamento a Barcellona, ma i suoi due equipaggi devono ancora contendersi il successo individuale.
WEC 2026, 6 Ore Imola: la Toyota precede la Ferrari
La Toyota GR010 Hybrid numero 8 di Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa arriva a Monza da leader della classifica con 114 punti, contro i 97 della numero 7 di Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries. Il vantaggio di 17 lunghezze mette i vincitori di Barcellona in una posizione favorevole, considerando che nell'ultima gara saranno disponibili un massimo di 26 punti, compreso quello assegnato per la pole position. Per Buemi e Hartley, che a Monza raggiungeranno le 50 partecipazioni insieme nel FIA WEC, c'è inoltre la possibilità di conquistare il quinto titolo mondiale. La numero 7 può però contare su una tradizione particolarmente favorevole sul circuito brianzolo: Conway e Kobayashi hanno vinto a Monza nel 2021 e nel 2023, partendo in entrambi i casi dalla pole position, e hanno concluso al terzo posto nel 2022. Toyota arriva inoltre all'ultimo appuntamento dopo aver vinto tutte le gare conclusive del FIA WEC dal 2017.
Tra gli avversari principali ci sarà naturalmente la Ferrari, impegnata davanti al pubblico di casa con le due 499P ufficiali e quella privata di AF Corse. Il Cavallino Rampante occupa la terza posizione nella classifica Costruttori, alle spalle di Toyota e BMW, e punta a concludere positivamente una stagione nella quale ha raccolto una vittoria, quattro podi e due pole position. La 499P numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen è inoltre ancora in corsa per il terzo posto nella graduatoria Piloti. BMW, seconda tra i Costruttori, proverà a difendere la propria posizione dalla Ferrari e a tornare sul podio dopo alcune gare complicate. Tra gli altri protagonisti di punta della categoria ci saranno anche Cadillac e Alpine, con quest'ultima pronta a disputare la sua ottantesima e ultima gara nel FIA WEC, chiudendo un percorso che l'ha vista protagonista anche a Monza, dove vinse nel 2022.
LMGT3: Corvette contro Porsche per il titolo
Nella categoria LMGT3 entrambi i titoli sono ancora da assegnare. La Corvette Z06 GT3.R numero 33 del team TF Sport arriva a Monza in testa alla classifica riservata alle squadre con 92 punti, 18 in più della Porsche 911 GT3 R numero 92 di The Bend Manthey, seconda a quota 74. La lotta non è però limitata a questi due equipaggi: anche la Corvette numero 34 di Racing Team Turkey by TF, terza con 70 punti, e la BMW numero 69 del Team WRT, quarta con 66, conservano possibilità matematiche di conquistare il trofeo, sebbene per quest'ultima serva una combinazione di risultati particolarmente favorevole.
Nella classifica Piloti, Jonny Edgar della Corvette numero 33 è invece il principale candidato al titolo, con la particolarità di poterlo conquistare individualmente dopo che i suoi compagni Nicky Catsburg e Ben Keating hanno saltato alcuni appuntamenti della stagione. Tra i protagonisti del weekend ci sarà anche Richard Lietz, pilota della Porsche numero 92, destinato a diventare il secondo pilota nella storia del FIA WEC a raggiungere le 100 presenze, dopo il traguardo tagliato da Sébastien Buemi a Barcellona.
La 6 Ore di Monza chiuderà così la stagione 2026 del Mondiale Endurance, con tre titoli ancora in palio e la possibilità per il pubblico italiano di assistere dal vivo all'ultima sfida dell'anno.
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Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.