6 Ore Barcellona: la Ferrari si gioca le ultime chance iridate. Orari e programma

Il FIA WEC arriva in Spagna per la 6 Ore di Barcellona, penultimo appuntamento del Mondiale Endurance 2026, in programma da venerdì 16 a domenica 18 ottobre. Per la prima volta nella sua storia, il campionato farà tappa al Circuit de Barcelona-Catalunya, che prende il posto della gara inizialmente prevista in Qatar e cancellata per le tensioni in Medio Oriente. La sfida iridata entra così nella fase decisiva, con Toyota al comando tra i Costruttori davanti a BMW e Ferrari e diversi equipaggi ancora in corsa per il titolo Piloti.

WEC 2026, 6 Ore Fuji: la Toyota #8 vincitrice

Ferrari si presenta all'appuntamento con tre 499P: le due vetture ufficiali AF Corse, la #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen e la #51 dei campioni del mondo in carica Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, oltre alla #83 privata di AF Corse affidata a Yifei Ye, Phil Hanson e Robert Kubica.

WEC Barcellona 2026: il programma e gli orari

Il fine settimana prenderà il via venerdì 16 ottobre con le prime due sessioni di prove libere. Sabato sarà dedicato all'ultima sessione di prove e alle qualifiche, con Hyperpole per entrambe le classi. La 6 Ore di Barcellona scatterà domenica 18 ottobre alle 12:00, con arrivo previsto alle 18:00.

Venerdì 16 ottobre

Ora Sessione 11:30 Prove Libere 1 – 90 minuti 16:30 Prove Libere 2 – 90 minuti

Sabato 17 ottobre

Ora Sessione 08:50 Prove Libere 3 – LMGT3 11:50 Qualifiche LMGT3 12:10 Hyperpole LMGT3 12:40 Prove Libere 3 – Hypercar 15:40 Qualifiche Hypercar 16:00 Hyperpole Hypercar

Domenica 18 ottobre

Ora Sessione 12:00 Partenza della 6 Ore di Barcellona 18:00 Arrivo previsto

Il circuito di Barcellona: 4,657 chilometri e 14 curve

Il Circuit de Barcelona-Catalunya si trova a Montmeló, circa 20 chilometri a nord-est di Barcellona. Inaugurato nel 1991 in vista dei Giochi Olimpici dell'anno successivo, misura 4,657 chilometri e conta 14 curve, otto a destra e sei a sinistra.

È un tracciato utilizzato abitualmente per i test e per diverse competizioni internazionali, tra cui la F1 e l'European Le Mans Series. Il FIA WEC vi farà però tappa per la prima volta proprio nel 2026. A novembre il circuito ospiterà anche le Finali Mondiali Ferrari.

La situazione nelle classifiche iridate

La classifica Costruttori vede Toyota al comando con 169 punti, grazie anche alla vittoria ottenuta al Fuji. BMW insegue a quota 146, mentre Ferrari è terza con 115 punti. Per il Cavallino il distacco dalla vetta è quindi di 54 lunghezze, mentre BMW precede la Casa di Maranello di 31 punti. Alle spalle delle prime tre, Alpine e Cadillac sono appaiate a quota 96 punti.

La classifica Piloti è guidata dall'equipaggio della Toyota #8, composto da Brendon Hartley, Ryō Hirakawa e Sébastien Buemi, a quota 89 punti. Secondi sono i compagni della Toyota #7, Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries, con 79. BMW occupa le posizioni immediatamente successive con René Rast e Robin Frijns, terzi a 75 punti, e con Kevin Magnussen e Raffaele Marciello, quarti a quota 69. Sono nelle prime posizioni anche gli altri piloti BMW: Sheldon van der Linde è quinto con 65 punti, mentre Dries Vanthoor segue a 63.

WEC 2026, 6 Ore Fuji: le Ferrari 499P

La prima Ferrari è la #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, settima con 59 punti, a 30 lunghezze dalla vetta. L'equipaggio dell'Alpine #35, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, è ottavo a quota 56, mentre la Ferrari #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen occupa la nona posizione con 54 punti. Chiudono la top 10 Norman Nato e Will Stevens, sulla Cadillac #12, con 50 punti. Più indietro si trova la Ferrari #83 di Yifei Ye, Phil Hanson e Robert Kubica, sedicesima nella graduatoria Piloti e staccata di 58 punti dai leader.

Dopo un Fuji complicato, con il decimo posto della #51 e il ritiro della #50, l'obiettivo del Cavallino sarà tornare a conquistare punti pesanti per entrambe le classifiche. La sfida di Barcellona offrirà una nuova occasione anche a Toyota e BMW per consolidare le rispettive posizioni, in un campionato che avrà poi un ultimo atto in Italia, con la 6 Ore di Monza del 6-8 novembre.

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