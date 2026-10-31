Ferrari a Monza per l'ultimo atto del Mondiale Endurance: la 499P cerca un finale da protagonista

La Ferrari si prepara a chiudere la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship davanti al pubblico italiano. La 6 Ore di Monza (qui tutte le info utili per il pubblico) rappresenterà l'ultimo appuntamento del calendario e un'occasione importante per le tre 499P in gara: le due vetture ufficiali schierate da Ferrari – AF Corse e quella affidata al team privato AF Corse. La squadra di Maranello arriva al round conclusivo con una vittoria, quattro podi e due pole position conquistate nel corso dell'anno.

Il bilancio Ferrari nel 2026

Nonostante sia sfumata la difesa dei due titoli mondiali conquistati nel 2025, la stagione ha regalato alla Ferrari diversi risultati di rilievo. L'unica vittoria è arrivata alla Lone Star Le Mans di Austin, in Texas, dove Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen hanno portato al successo la 499P numero 50. Lo stesso equipaggio ha conquistato il terzo posto a Spa-Francorchamps e a Barcellona, mentre la numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi è salita sul secondo gradino del podio a Imola e San Paolo.

WEC 2026, Lone Star Le Mans: Ferrari 499P

Proprio i campioni del mondo in carica sono stati anche gli autori delle due pole position ottenute finora dalla Casa di Maranello, nelle gare di Imola e Austin. Un bottino che la Ferrari proverà ad arricchire a Monza, su un circuito che torna a ospitare il FIA WEC per la prima volta dal 2023.

La situazione in campionato: Ferrari terza tra i Costruttori

La classifica Costruttori vede Ferrari al terzo posto con 130 punti, alle spalle di Toyota, già certa del titolo con 212 lunghezze, e BMW, seconda a quota 154. Il distacco dalla Casa tedesca è quindi di 24 punti: il secondo posto è ancora matematicamente alla portata, ma per conquistarlo servirà una prestazione quasi perfetta da parte delle 499P, accompagnata da un risultato molto negativo delle BMW, già reduce da un weekend poco brillante a Barcellona dove ha raccolto appena 8 punti.

Nella graduatoria Piloti, la Ferrari meglio piazzata è la numero 50 di Fuoco, Molina e Nielsen, attualmente sesta con 69 punti. L'equipaggio si trova a sei lunghezze dalle due BMW che occupano la terza e la quarta posizione, entrambe a quota 75, e può quindi ancora puntare a chiudere il Mondiale sul podio della classifica. Più staccata la numero 51 di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi, ottava con 59 punti. La terza 499P, iscritta da AF Corse e affidata a Ye, Hanson e Kubica, è invece quindicesima con 41 punti.

WEC 2026: le Ferrari 499P

La 6 Ore di Monza assegnerà fino a 26 punti per equipaggio: 25 per la vittoria e uno per la pole position. L'ultimo appuntamento offre dunque ancora margini per cambiare gli equilibri nelle classifiche, soprattutto nella lotta per il terzo posto Piloti, mentre la rincorsa al secondo posto Costruttori richiederà alla Ferrari di massimizzare il risultato e di sperare in una domenica complicata per BMW.

Per la squadra di Maranello sarà quindi un finale di stagione da affrontare con più obiettivi: provare a vincere davanti ai propri tifosi, migliorare il piazzamento nel Mondiale e chiudere il 2026 con un risultato all'altezza del potenziale mostrato dalla 499P nel corso dell'anno.

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