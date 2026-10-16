6 Ore Barcellona: Genesis fa la storia, pole da record per Jaubert. Ferrari dalla terza fila

Genesis Magma Racing conquista la sua prima pole position nel FIA WEC e lo fa alla vigilia della 6 Ore di Barcellona, penultimo appuntamento del Mondiale Endurance 2026. A firmare il miglior tempo nell'Hyperpole è stato il francese Mathys Jaubert, al volante della GMR-001 #17 condivisa con André Lotterer e Luis Felipe Derani. A soli 21 anni, il pilota transalpino diventa così il più giovane autore di una pole assoluta nella storia del campionato. Genesis aveva già mostrato un passo competitivo durante le prove libere e nella prima fase delle qualifiche, con Mathieu Jaminet autore del miglior tempo sulla vettura gemella #19. Nell'Hyperpole, però, è stato Jaubert a fare la differenza, fermando il cronometro in 1'30''166 e precedendo di 170 millesimi la Toyota #8 di Ryō Hirakawa, Brendon Hartley e Sébastien Buemi.

La seconda fila sarà occupata da Genesis e Alpine: la #19 di Jaminet, Daniel Juncadella e Paul-Loup Chatin ha ottenuto il terzo tempo, davanti all'Alpine #35 di Charles Milesi, Ferdinand Habsburg e António Félix da Costa. Quinta posizione per la Cadillac #12 di Hertz Team JOTA, mentre la top 10 è completata dalla Ferrari #83, dalla seconda Alpine, dalla Ferrari #50, dalla Toyota #7 e dalla Cadillac #38.

History in the making! 🍿 Goosebumps as the #17 Genesis GMR-001 Hypercar takes POLE, driven by Mathys Jaubert. #WEC #6HBarcelona #Genesis https://t.co/kcMAgQBPXd — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 17, 2026

''È una sensazione incredibile! Il team ha fatto un lavoro fantastico per portare sia me sia Mathieu nelle prime tre posizioni, e la macchina era semplicemente fantastica - ha commentato Jaubert - La pista era molto diversa rispetto alle prove libere. Le condizioni cambiavano continuamente e il livello di aderenza era piuttosto basso, rendendo tutto complicato, ma abbiamo adottato la strategia giusta con le gomme e siamo riusciti a mettere tutto insieme''.

Ferrari, la #83 è la migliore: Giovinazzi fuori dall'Hyperpole

La migliore delle tre Ferrari 499P in griglia sarà la #83 di AF Corse, affidata a Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson. Dopo aver superato la prima fase delle qualifiche con il decimo tempo, il pilota polacco ha migliorato il proprio riferimento nell'Hyperpole, chiudendo sesto in 1'30''804, a 638 millesimi dalla pole position. Ottava posizione invece per la Ferrari #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Fuoco aveva inizialmente ottenuto il sesto tempo in qualifica, ma nell'Hyperpole il suo miglior giro è stato cancellato per aver superato i limiti della pista. Il pilota italiano ha quindi concluso con un riferimento di 1'30''836, a 670 millesimi dal tempo della Genesis #17.

Through to Hypercar Hyperpole ⬇️ #WEC #6HBarcelona https://t.co/b3jZkDEfQN — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 17, 2026

Giornata più complicata per la Ferrari #51 dei campioni del mondo in carica Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Quest'ultimo non è riuscito a entrare nella top 10 della prima fase, chiudendo quattordicesimo in 1'31''508, a soli 97 millesimi dal tempo necessario per accedere all'Hyperpole. Una battuta d'arresto per l'equipaggio campione del mondo, che dovrà dunque affrontare la gara di domenica da una posizione arretrata. Per Ferrari sarà importante sfruttare il passo gara delle 499P e le opportunità offerte dalle sei ore di competizione per recuperare terreno.

LMGT3, McLaren in pole con Tom Fleming

Nella classe LMGT3 la pole position è andata alla McLaren 720S Evo #10 di Garage 59, grazie a Tom Fleming. Il britannico, impegnato anche nel finale di stagione del GT World Challenge a Portimão, aveva saltato entrambe le sessioni di prove libere del venerdì, ma è riuscito a conquistare la sua seconda pole stagionale nel FIA WEC. Fleming ha chiuso l'Hyperpole con il miglior tempo di 1'40''933, precedendo di 122 millesimi la Porsche #92 di The Bend Manthey, guidata da Riccardo Pera.

Terza posizione per la Ferrari 296 Evo #21 di VISTA AF Corse, con Simon Mann, davanti alla Corvette #33 di TF Sport, alla Mercedes #61 di Iron Lynx e alla BMW #32 di Team WRT. La Ferrari #21 cercherà così di interrompere a Barcellona una serie di undici gare senza vittorie nella categoria GT.

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