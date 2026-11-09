Ferrari, cala il sipario sulla 499P: tutti i numeri di una vettura di successo

A Monza si è chiusa l'esperienza della 499P nel Mondiale WEC: una vettura vincente che centrato gli obiettivi per cui era nata

Con la 6 Ore di Monza si è conclusa la carriera della Ferrari 499P nel FIA World Endurance Championship. La Hypercar del Cavallino Rampante saluta il Mondiale dopo quattro stagioni nelle quali ha riportato Maranello ai vertici delle competizioni endurance, conquistando tre vittorie consecutive alla 24 Ore di Le Mans e i titoli iridati Costruttori e Piloti nel 2025. Un ciclo iniziato nel 2023, quando Ferrari era tornata a competere per la vittoria assoluta dopo mezzo secolo di assenza dalla classe regina.

Le immagini del trionfo della Ferrari 499P a Le Mans 2023

Dalla pole di Sebring all'ultimo podio di Monza

La storia della 499P nel WEC era cominciata nel marzo 2023 alla 1000 Miglia di Sebring, con un debutto subito convincente: Antonio Fuoco aveva conquistato la pole position al volante della vettura #50, poi salita sul podio nella gara inaugurale. Quasi quattro anni dopo, il percorso si è chiuso idealmente nello stesso modo. A Monza, davanti a 75.181 spettatori nell'arco del weekend, Fuoco ha firmato l'ultima pole position della 499P, mentre Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi hanno portato la Ferrari #51 al terzo posto nella gara conclusiva della stagione 2026.

Un epilogo che riassume la competitività dimostrata dalla vettura fin dal debutto, anche se il risultato più importante della sua storia rimane senza dubbio il ritorno della Ferrari alla vittoria assoluta nella 24 Ore di Le Mans.

Tre vittorie consecutive a Le Mans, il trionfo mondiale nel 2025

Il primo grande successo arrivò già nel giugno 2023, quando Pier Guidi, Calado e Giovinazzi conquistarono la 24 Ore di Le Mans del Centenario, riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio nella classifica assoluta dopo 58 anni. Nel 2024 arrivò il bis, questa volta con la 499P #50 di Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Nella stessa stagione la vettura privata #83 di AF Corse, introdotta proprio quell'anno, conquistò il successo nella 6 Ore di Austin con Yifei Ye, Robert Shwartzman e Robert Kubica.

Il 2025 rappresentò l'apice del programma. Ferrari iniziò la stagione vincendo in Qatar con la #50, per poi imporsi a Imola e Spa-Francorchamps con la #51. A Le Mans arrivò la terza vittoria consecutiva, firmata dalla 499P gialla di AF Corse affidata a Yifei Ye, Phil Hanson e Robert Kubica. La continuità dei risultati consentì alla Ferrari di conquistare il titolo mondiale Costruttori, tornato a Maranello dopo 53 anni, mentre Pier Guidi, Calado e Giovinazzi si laurearono campioni del mondo Piloti.

WEC 2025, 8 Ore Bahrain: Pier Guidi, Giovinazzi, Calado (Ferrari 499P #50)

Nell'ultima stagione, il 2026, la 499P ha aggiunto un altro successo al proprio palmarès grazie alla vittoria della #50 al Circuit of the Americas di Austin, prima di congedarsi con il podio ottenuto dalla #51 a Monza.

Ferrari 499P: il bilancio di quattro stagioni

Il palmarès conclusivo della Hypercar di Maranello comprende otto vittorie assolute, alle quali si aggiungono 11 pole position e 27 podi complessivi. Numeri ottenuti dalle due Ferrari ufficiali, presenti fin dal debutto del 2023, e dalla #83 di AF Corse, schierata a partire dal 2024.

Statistica Totale Stagioni nel WEC 4 (2023-2026) Vittorie assolute 8 Vittorie alla 24 Ore di Le Mans 3 Pole position 11 Podi 27 Titoli mondiali Costruttori 1 (2025) Titoli mondiali Piloti 1 (2025)

Otto vittorie distribuite nell'arco delle quattro stagioni, con Le Mans come filo conduttore e il doppio titolo del 2025 a rappresentare il punto più alto della storia sportiva della vettura.

WEC 2025, presentazione Ferrari 499P

La 499P lascia così il Mondiale dopo aver centrato l'obiettivo per il quale era nata: riportare la Ferrari a vincere nella classe regina dell'endurance, costruendo un palmarès che la colloca tra le vetture più importanti della storia recente del Cavallino Rampante.

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