HOCKENHEIM Dopo due gare incredibilmente spettacolari come quelle vissute a Spielberg e a Silverstone, Hockenheim non vuole essere da meno ed è pronta a ospitare lo show della Formula 1. Lo scorso anno il Gran Premio di Germania rappresentò l'inizio della fine per Sebastian Vettel e la Ferrari, con il tedesco uscito di pista all'inizio del temporale e Lewis Hamilton che si andava a riprendere la vetta della classifica per non mollarla mai più fino alla fine della stagione. Davanti al suo pubblico, il ferrarista spera invece che in questo 2019 la gara casalinga possa rappresentare la rinascita, e sebbene il suo mondiale sia ormai in archivio (troppi 100 punti in classifica da recuperare per sperare nel titolo), serve un segnale forte da parte del tedesco, messo in ombra dal talento di Charles Leclerc. E a proposito di talenti, ci sarà anche Max Verstappen ad aspirare al podio, il fortissimo olandese che da un paio di gare è protagonista di battaglie epiche proprio con il suo coetaneo Leclerc. E non dimentichiamoci di Valtteri Bottas, unico altro aspirante al trono di Hamilton. Insomma, gli ingredienti per l'ennesima domenica di fuoco ci sono tutti!

COSÌ IN TV Con lo stesso fuso orario dell'Italia, la programmazione TV del Gran Premio di Germania ricalca gli orari tradizionali delle gare in Europa. Sul circuito di Hockenheim si partirà venerdì 26 luglio con le prime prove libere in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD alle 11.00, mentre il semaforo verde della seconda sessione scatterà alle 15.00. Sabato 27 luglio sarà la volta delle prove libere 3 e della qualifica, previste rispettivente alle 12.00 e alle 15.00. Alle 15.10 di domenica 28 luglio, invece, ci sarà lo spegnimento dei semafori del GP di Germania. Tutte le sessioni saranno raccontate in diretta testuale anche da MotorBox, con TV8 che trasmetterà invece qualifiche e gara in leggera differita.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 26 luglio

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 27 luglio

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 28 luglio

Gara: 15.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)*

Qualifiche: sabato 27 luglio, ore 18.00

Gara: domenica 28 luglio, ore 18.00

*Il palinsesto è soggetto a cambiamenti

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 26 luglio

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 27 luglio

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 28 luglio

Gara: dalle 14.45