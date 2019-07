Autore:

Simone Valtieri

INCOGNITA METEO Come previsto, la pioggia è arrivata a Hockenheim e le temperature hanno subito un altro brusco calo rispetto al torrido venerdì vissuto in pista sul tracciato della Foresta Nera. Se il Gran Premio di Germania sarà con pioggia o meno non è ancora dato saperlo, visto che l'acquazzione che si è abbattuto sull'impianto in mattinata si è da poco concluso. L'asfalto però è estremamente bagnato al momento, e se non dovesse arrivare il sole ad asciugarlo, team e piloti si troverebbero alle prese con condizioni ancora una volta inedite, dopo i 37° C di venerdì e i 27° C di ieri.

NOVITÀ IN GRIGLIA Intanto la novità in griglia è che la McLaren ha deciso di sostituire la Power Unit sulla monoposto di Lando Norris, e così il giovane pilota britannico - che ieri aveva mancato l'accesso alla Q2 per pochi centesimi - sarà retrocesso dalla 16° posizione alla 19° in griglia. Resta ultimo invece Sebastian Vettel, in quanto non avendo registrato neanche un tempo nelle qualifiche, sarà costretto a partire dalla 20° casella.