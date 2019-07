Autore:

Salvo Sardina

DOCCIA FREDDA Il GP di Germania era stato uno delle gare più prolifiche della stagione per gli uomini dell’Alfa Romeo Racing, che avevano chiuso con il settimo posto di Raikkonen e l’ottavo di Giovinazzi, portando a casa ben dieci punti per la classifica costruttori. Parliamo però al passato, perché dopo quasi quattro ore dalla bandiera a scacchi di Hockenheim, la Federazione Internazionale ha deciso di sanzionare le due C38 di Kimi e Antonio con 30 secondi di penalità.

OCCHIO ALLA FRIZIONE Le ragioni della pesante sanzione inflitta ai due piloti del team di Hinwil, corrispondente a uno Stop&Go scontato in gara, sono da rintracciare nella taratura della frizione, che avrebbe – secondo i rilievi del delegato tecnico Jo Bauer – quasi potuto simulare il funzionamento di un traction control, utilissimo in una partenza in condizioni di pista bagnata.

GIOIA KUBICA L’ordine d’arrivo viene dunque decisamente riscritto, con Romain Grosjean e Kevin Magnussen rispettivamente al settimo e ottavo posto. Allo stesso tempo, Lewis Hamilton sale in nona piazza per raccogliere due punticini che di certo non renderanno meno amaro il suo fine settimana. Chi festeggia più di tutti è però Robert Kubica, che sale in decima posizione e raccoglie il suo primo punto dal Gran Premio di Abu Dhabi 2010, affiancando in classifica a quota 1 proprio Antonio Giovinazzi. Il pugliese chiude tredicesimo alle spalle di Kimi e di George Russell.