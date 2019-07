DIRETTA GP GERMANIA La Formula 1 torna in pista per l'undicesima tappa del mondiale 2019, quel Gran Premio di Germania appuntamento di casa per la Mercedes e per Sebastian Vettel. Il ferrarista proprio a Hockenheim ha vissuto la passata stagione uno dei momenti più neri della sua carriera, finendo rovinosamente contro il muro mentre si trovava in testa alla gara. Anche per questo, e dunque non solo perché la Ferrari è ancora a caccia del primo successo della stagione, la corsa tedesca si colora di significati ulteriori: riuscirà Seb a scrollarsi di dosso la scia negativa inaugurata 12 mesi fa? E, in generale, il Cavallino sarà di nuovo in grado di combattere ad armi pari, in una pista teoricamente più favorevole rispetto a Silverstone, con i rivali della Mercedes? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la nostra cronaca di tutte le sessioni del fine settimana dell'Hockenheimring.

Le qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 saranno LIVE a partire dalle 14.45 di sabato 27 luglio 2019.