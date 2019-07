Autore:

MARQUEZ IN POLE Alla fine, dopo aver dominato le FP3, Marc Marquez ha siglato un'altra pole position (la decima consecutiva su questo tracciato) sulla pista amica del Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania. Grandissima prestazione per Fabio Quartararo, secondo a pochi centesimi dallo spagnolo nonostante alcuni acciacchi, mentre Maverick Vinales è terzo. Quarta posizione per Alex Rins con la Suzuki, mentre Rossi non è andato oltre una deludente undicesima posizione, con un tempo peggiore di quello della Q1, ottenuto con pneumatici soft al posteriore.

Q1, ROSSI CE LA FA Nonostante sia dovuto passare ancora una volta dalla difficile Q1, Valentino Rossi ce l'ha fatta a passare direttamente in Q2, ottenendo la migliore prestazione nella sessione riservata ai piloti che non sono riusciti ad accedere direttamente al turno valevole per l'ottenimento della pole. Non ce l'ha fatta invece l'altro italiano Dovizioso, battuto per tre millesimi da un convalescente Nakagami con la Honda clienti. Il ducatista dovrà partire quindi dalla tredicesima posizione, e dovrà anche trovare una soluzione che gli permetta di recuperare per non perdere troppo terreno dal leader del mondiale Marquez, che salvo sorprese potrebbe ottenere un grande risultato.

PETRUCCI CADE A completare la brutta giornata della Ducati c'è stata anche la caduta di Danilo Petrucci, forse infortunatosi alla mano: il ternano, purtroppo, partirà dodicesimo e quindi lontano dalla prima fila, a differenza di Miller, miglior Ducati in pista e quinto sulla griglia di partenza. Sesto Cal Crutchlow, settimo l'italiano Morbidelli e ottavo Pol Espargaro. Nono Mir, decimo Nakagami a completare la top-10.

MotoGP Germania Q2: tempi e distacchi

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Marc MARQUEZ Honda 1'20.195 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'20.400 0.205 / 0.205 3 Maverick VIÑALES Yamaha 1'20.406 0.211 / 0.006 4 Alex RINS Suzuki 1'20.531 0.336 / 0.125 5 Jack MILLER Ducati 1'20.690 0.495 / 0.159 6 Cal CRUTCHLOW Honda 1'20.857 0.662 / 0.167 7 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'20.964 0.769 / 0.107 8 Pol ESPARGARO KTM 1'21.023 0.828 / 0.059 9 Joan MIR Suzuki 1'21.061 0.866 / 0.038 10 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'21.104 0.909 / 0.043 11 Valentino ROSSI Yamaha 1'21.137 0.942 / 0.033 12 Danilo PETRUCCI Ducati 1'21.486 1.291 / 0.349

MotoGP Germania Q1: tempi e distacchi

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Valentino ROSSI Yamaha 1'20.933 2 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'21.102 0.169 / 0.169 3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'21.105 0.172 / 0.003 4 Stefan BRADL Honda 1'21.227 0.294 / 0.122 5 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'21.313 0.380 / 0.086 6 Andrea IANNONE Aprilia 1'21.433 0.500 / 0.120 7 Francesco BAGNAIA Ducati 1'21.446 0.513 / 0.013 8 Hafizh SYAHRIN KTM 1'21.465 0.532 / 0.019 9 Johann ZARCO KTM 1'21.637 0.704 / 0.172 10 Miguel OLIVEIRA KTM 1'21.683 0.750 / 0.046 11 Karel ABRAHAM Ducati 1'21.796 0.863 / 0.113 12 Tito RABAT Ducati 1'22.119 1.186 / 0.320

